Semana do Cinema oferece ingressos a R$ 12 em todo o Brasil; veja quando começa

A “Semana do Cinema”, campanha que promove ingressos a R$ 12 nas principais redes de cinema de todo o Brasil, retorna para sua 5ª edição na próxima quinta-feira (12).

O evento ocorrerá de 12 a 18 de setembro. Além dos ingressos mais acessíveis para sessões comuns, combos especiais de pipoca e bebida também terão um desconto especial durante o período.

A iniciativa é uma ideliazação da Fenec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) e tem o objetivo de aproximar o público do cinema e facilitar o acesso à cultura. Redes de cinema como Cinemark, UCI Cinemas, Cinépolis, Cinesystem, entre outras, estarão participando da campanha.

Atualmente, longas nacionais e internacionais de peso estão em cartaz. Entre eles “Beetlejuice: Os Fantasmas Ainda Se Divertem”, “O Corvo” e “Vovó Ninja”. A 'Semana do Cinema' também coincide com as estreias da cinebiografia do apresentador Silvio Santos, “Silvio”, e do filme “Não Fale o Mal”.

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias dos cinemas ou de forma virtual.

Semana do Cinema

Local: Em todos os cinemas associados

Data: de 12 a 18 de setembro.

Preço dos ingressos: R$ 12

*(Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)