CineLab exibe filmes para celebrar o Dia da Amazônia ; confira a programação

O Festival de Cinema de Rua "CineLab" está de volta a Belém com uma programação gratuita de filmes para este final de semana, no Complexo do Ver-o-Rio. As exibições acontecem do dia 06 a 08 de setembro, sempre a partir das 19h.

Neste fim de semana, os filmes serão de cineastas da região para celebrar o Dia da Amazônia. A ideia é usar o cinema como uma ferramenta de transformação social, abordando diversos temas, os quais que produzem discussões importantes e próximas às vivências da população.

O projeto CineLab foi criado em 2019 com a finalidade de transformar os espaços públicos da Região Metropolitana de Belém por meio do cinema. Seu objetivo é democratizar o acesso a produções regionais e nacionais, além de promover debates e discussões sobre temas relevantes, como mudanças climáticas, urbanização e a Amazônia.

Programação completa:

06/09 - Sexta feira: “Icamiabas” de Andrei Miralha; “Mulheres Medicina” de Nay Jinknss, Ana Mendes e Cruupyhre Akroá Gamella; “Museu do Marajó: onde aprendo a falar com o tempo” de Júnior Braga; “Ervas e saberes da floresta” de Zinhe Castro e “Uma escola no Marajó” de Camila Kzan.

07/09 - Sábado: “Iluminação dos mortos” de Nay Jinknss e “O Jabuti e a Anta” de Eliza Capai.

08/09 - Domingo: “Guardiãs dos Rios” do Laboratório da Cidade e Rede Jandyras; “Antes do Prato” de Carol Quintanilha e Bate-Papo ao final.

Serviço:

Evento: Festival CineLab edição especial Dia da Amazônia

Data: 06, 07 e 08 de setembro

Hora: 19h

Local: Complexo Ver o Rio, Belém.

Entrada: gratuita e aberta ao público