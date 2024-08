Festival Pan-Amazônico de Cinema Amazônia (Fi)Doc realiza itinerância por municípios do Marajó

A mostra competitiva do Amazônia (FI)DOC - Festival Pan-Amazônico de Cinema ocorre em novembro, entre os dias 19 a 27, mas a equipe do evento já está em atividade. Desde segunda-feira, 26, profissionais do festival estão arquipélago do Marajó, onde realiza oficinas e constrói produtos de audiovisual com as comunidades locais, dentro da proposta do “Festival Curta Escolas”, um subproduto do AMAZÔNIA (FI)DOC, que incentiva e premia com troféus os jovens cineastas de escolas públicas e comunidades periféricas.

A equipe já passou pela vila de Joanes, em Salvaterra, e pelo bairro do Pacoval, em Soure, para Cachoeira do Arari, onde encerra a itinerância pelo Marajó na próxima sexta-feira, 30.

Segundo a idealizadora, diretora-geral, produtora executiva e curadora do festival, Zienhe Castro, esta é a segunda vez que o AMAZÔNIA (FI)DOC realiza a fase de itinerância pelo arquipélago do Marajó, a segunda consecutiva. No entanto, ao longo dos 15 anos de existência do projeto, diversas regiões do Estado do Pará já foram contempladas. “A gente trabalha dentro da perspectiva de democratização do acesso ao audiovisual porque a descentralização deve ocorrer não só entre os Estados brasileiros, mas dentro dos próprios Estados. Em geral, as capitais centralizam muito os processos. No caso do AMAZÔNIA (FI)DOC, a base é Belém do Pará. É na capital, onde acontecem a maioria das ações, então, a gente faz o circuito itinerante para oportunizar a alguns outros municípios do Estado o diálogo e a construção. Em todos os recantos, a gente encontra talentos, pessoas que estão interessadas em conhecer melhor a linguagem e aprender também o passo a passo técnico para se construir uma obra audiovisual. Então, é importante que a gente democratize e leve para diversos municípios essa proposta”, contou.

Especificamente no Marajó, o trabalho teve início no dia 12 de agosto, pela vila de Joanes, em Salvaterra, onde foram realizadas mostras e oficinas com a comunidade, assim como ocorreu, em seguida, com o bairro do Pacoval, no município de Soure. A última localidade a receber a itinerância será o município de Cachoeira do Arari. De acordo com o Zienhe, os participantes das atividades são selecionados a partir de uma rede de conexões já estabelecida com escolas, associações, entre outros coletivos mapeados pela equipe do festival. “O resultado de todas as oficinas será um produto audiovisual, seja ele um videoclipe, um documentário ou um curta-metragem. Este é o segundo ano da circulação pelo Marajó, então, já temos uma rede de conexões. Em Joanes, por exemplo, participaram 50 alunos do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública e esse mesmo modelo de articulação e formação a gente aplica em todas as cidades por onde o circuito passa. Durante a oficina, a gente mostra todo o processo de construção do produto audiovisual, desde a construção da ideia até a elaboração do roteiro e o desenvolvimento desse produto, porque, como o tempo é escasso, precisamos fazer um exercício de produção de um micro curta, para os alunos poderem passar por todas as etapas. O nosso foco é mostrar como usar a linguagem audiovisual para se comunicar, a partir do celular como a mídia móvel para captar as imagens, depois editar e transformar em um curta-metragem”, explicou.

Todos os filmes produzidos nas oficinas realizadas dentro do circuito entrarão nas competitivas do “Festival Curta Escolas”, que também receberão também uma premiação.

O Amazônia Fi(Doc) é um projeto de 15 anos, com nove edições já realizadas, atualmente o festival propõe um recorte curatorial e geopolítico que contempla todos os oito países da Pan-Amazônia (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela), nos formatos curta, média e longa-metragem, nos gêneros documentário e ficção.

Com financiamento da Lei Paulo Gustavo (mostras e festivais) e da Lei Rouanet (patrocínio oficial do Instituto Cultural Vale), a décima edição do Amazônia (Fi)Doc - Festival Pan-Amazônico de Cinema pretende retratar realidades e evidenciar o protagonismo da produção cinematográfica amazônida. O festival inclui várias ações, além da itinerância pelo Marajó, como as mostras competitivas, mesas de debates e o fórum de cinema da Amazônia, no período de 19 a 27 de novembro.

Serviço:

AMAZÔNIA (FI)DOC - Festival Pan-Amazônico de Cinema.

Inscrições para mostra competitiva de filmes e documentários até 10 de setembro, nos sites amazoniadoc.com.br e filmfreeway.com. Mostra competitiva de 19 a 27 de novembro.