Dira Paes e Pedro Almodóvar se encontram no Festival de Veneza e fãs sugerem parceria

A atriz paraense Dira Paes se encontrou com o aclamado diretor espanhol Pedro Almodóvar durante o Festival de Cinema de Veneza 2024. Dira compartilhou o momento nas redes sociais neste domingo, 08, gerando muitos comentários de seus seguidores.

Nos comentários da publicação, fãs da atriz sugeriram que ela poderia se tornar a nova parceira artística de Almodóvar, que é conhecido por suas colaborações marcantes com atrizes em seus filmes, como Penélope Cruz e Rossy de Palma. "Seria incrível ver Dira em um filme do Almodóvar!", escreveu um seguidor.

Na publicação a atriz paraense descreveu o festival como 'dias inspiradores'. "E em minha despedida do Festival de Veneza, bati um papo com Pedro Almodóvar, o grande vencedor do Leão de Ouro, com seu primeiro filme em inglês, 'The Room Next Door! Consegui expressar minha admiração por sua obra, seu estilo, suas cores.

Um momento muito especial pra mim", escreveu Dira.

No festival, Almodóvar apresentou seu novo filme "La Habitación de Al Lado", enquanto Dira participou com o longa brasileiro "Manas". O encontro casual entre os dois artistas foi visto como um momento de troca e reconhecimento mútuo, destacando a presença do talento brasileiro em um dos festivais mais importantes do cinema mundial.

Embora não haja planos de colaboração no momento, o encontro gerou entusiasmo entre os fãs, que imaginaram as possibilidades de uma parceria futura.