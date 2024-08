VÍDEO: Dira Paes é premiada no Festival de Gramado e agradece à ambientalista Zeneida Lima

Prestes a completar 40 anos de carreira e estreando na função de diretora, a paraense Dira Paes foi destaque no 52º Festival de Cinema de Gramado, na noite deste sábado (17), com o longa “Pasárgada” – dirigido e estrelado pela artista abaetetubense – que foi vencedor na categoria melhor desenho de som. Após receber a estatueta, Dira fez um agradecimento especial à escritora e ambientalista Zeneida Lima.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Dira conta que está muito feliz com o resultado e que o prêmio, segundo ela, diz muito sobre "Pasárgada". “O filme fala sobre essa sensação sonora também da nossa conexão com a natureza. Eu tenho que agradecer muito ao Beto Ferraz, que fez o desenho de som; a toda a sua equipe; ao Toco; à Fafá [de Belém] que tem duas interpretações”, afirma.

Logo em seguida, a artista destaca uma participação especial. “Principalmente uma pessoa chamada Zeneida Lima, que nos brindou com duas canções maravilhosas que eu tenho certeza que colaboraram muito para que esse prêmio viesse com esse desenho lindo de canções e de trabalho muito árduo”, afirma Dira.

Defesa dos direitos humanos e preservação ambiental

Citada como parte importante na construção da trilha sonora do filme, a ambientalista, escritora e pajé Zeneida é a idealizadora da Instituição Caruanas do Marajó, localizada em Soure, no Arquipélago do Marajó. Ao longo dos 90 anos de vida, Zeneida dedicou boa parte de sua trajetória na defesa dos direitos das crianças marajoaras e pela preservação ambiental.

Na página do Caruanas do Marajó em uma rede social, a instituição publicou o vídeo em que Dira agradece Zenaida e parabeniza a atriz e diretora. “Receba todas as energias poderosas e positivas da natureza, querida Dira. Você é a nossa maior estrela e merece o mundo. Parabéns por todo esse sucesso, amamos você”, diz a publicação.

A cantora Fafá de Belém, que também fez parte da composição musical do longa, esteve presente no festival e subiu ao palco do evento fazendo uso de uma cadeira de rodas por conta de uma lesão no joelho. Na ocasião, Fafá homenageou Dira ao cantar o trecho da música Amazônia, de Nilson Chaves. “Eu tenho a cara do Pará, o calor do Tarubá. Um Uirapuru que sonha. Sou muito mais, eu sou Amazônia”, cantou.

'Pasárgada'

O filme “Pasárgada” conta a história de Irene, uma ornitóloga interpretada pela própria Dira Paes. O longa tem uma abordagem contemplativa sobre pássaros, a floresta e o reencontro pessoal da personagem principal com as suas origens. Na obra, a personagem principal faz parte de um grupo internacional de tráfico de animais e precisa executar o trabalho de mapear pássaros, a partir dos sons emitidos por eles, com o intuito de facilitar o envio das aves para Dubai.

Produzido em conjunto por Paes, Pablo Baião e Eliane Ferreira, o filme teve como cenário a Mata Atlântica, no trecho que fica no Arraial da Sana, em Macaé (RJ). É nesse ambiente, cercada pelas aves e pela floresta, que Irene inicia o processo de reconexão consigo mesma. Além de Dira Paes, a produção tem outros nomes de peso no cenário nacional como Cássia Kis e Humberto Carrão.