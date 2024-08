Dira Paes é destaque no Festival de Gramado com 'Paságarda'; confira outros ganhadores

O 52ª Festival de Cinema de Gramado anunciou, na noite deste sábado (17), os nomes dos grandes vencedores da premiação voltada à sétima arte no Brasil. A abertura do evento foi marcada por uma homenagem ao comunicador Silvio Santos, que morreu na manhã de ontem. Os destaques foram os longas "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi, e "Estômago 2: o Poderoso Chef", de Marcos Jorge. A paraense Dira Paes foi a ganhadora do Kikito de “Melhor Desenho de Som" com o longa “Pasárgada”, dirigido e estrelado por ela.

A cerimônia de premiação foi realizada no Palácio dos Festivais, em Gramado. O grande vencedor da noite na categoria de melhor longa-metragem foi “Oeste Outra Vez foi”, de Erico Rassi, que tem como cenário o sertão de Goiás e aborda a fragilidade de homens brutos abandonados pelas mulheres que amam. A produção conquistou ainda os Kikitos de melhor ator coadjuvante, com Rodger Rogério, e melhor fotografia, para André Carvalheira.

Outro grande destaque no festival foi o filme “Estômago 2: O Poderoso Chef", que garantiu os Kikitos de melhor filme do júri popular, melhor ator, melhor roteiro, melhor direção de arte e melhor trilha musical.

A paraense Dira Paes, que estreou como diretora em “Pasárgada”, já conquistou de cara o Kikito de melhor desenho de som com a produção. No longa, além da direção, Dira atuou como a personagem principal, Irene. A obra conta ainda com a participação de Fafá de Belém na trilha sonora.

Com roteiro que aborda a discussão sobre estereótipos de gênero, a produção “Clube das Mulheres de Negócios", de Anna Muylaert, conquistou o prêmio especial do júri pelo conjunto do elenco. Já a obra “Filhos do Mangue”, produção do Rio Grande do Norte, garantiu os prêmios de melhor direção e melhor atriz coadjuvante, enquanto “Barba Ensopada de Sangue" foi premiado com a melhor montagem.



O gaúcho Pastrana, de Melissa Brogni e Gabriel Motta, foi eleito o melhor filme curta-metragem. A produção ganhou ainda como melhor montagem e melhor fotografia. O filme já havia vencido entre os curtas gaúchos com os prêmios de melhor produção e melhor filme eleito pela crítica. Clarice Niskier: Teatro dos pés à Cabeça foi eleito o melhor filme documental.

Veja quem são os vencedores do Festival de Cinema de Gramado em 2024:

Longas-metragens Brasileiros

Melhor filme

‘Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi

Melhor direção

Eliane Caffé, por “Filhos do Mangue”

Melhor ator

João Miguel e Nicola Siri, por “Estômago 2: O Poderoso Chef”

Melhor atriz

Fernanda Vianna, por “Cidade; Campo”

Melhor roteiro

Bernardo Rennó, Lusa Silvestre e Marcos Jorge, por “Estômago 2: O Poderoso Chef”

Melhor fotografia

André Carvalheira, por “Oeste Outra Vez”

Melhor montagem

Karen Akerman, por “Barba Ensopada de Sangue”

Melhor ator coadjuvante

Rodger Rogério, por “Oeste Outra Vez”

Melhor atriz coadjuvante

Genilda Maria, por “Filhos do Mangue”

Melhor direção de arte

Fabíola Bonofiglio e Massimo Santomarco, por “Estômago 2: O Poderoso Chef”

Melhor trilha musical

Giovanni Venosta, por “Estômago 2: O Poderoso Chef”

Melhor desenho de som

Beto Ferraz, por “Pasárgada”

Prêmio especial do júri

“O Clube das Mulheres de Negócios”, de Anna Muylaert

Júri popular

“Estômago 2: O Poderoso Chef”, de Marcos Jorge

Curtas-metragens Brasileiros

Melhor filme

“Pastrana”, de Melissa Brogni e Gabriel Motta

Melhor direção

Lucas Abrahão, por “Maputo”

Melhor roteiro

Adriel Nizer, por “A Casa Amarela”

Melhor ator

Wilson Rabelo, por “Ponto e Vírgula”

Melhor atriz

Edvana Carvalho, por “Fenda”

Melhor trilha musical

Liniker, por “Ponto e Vírgula”

Melhor fotografia

Livia Pasqual, por “Pastrana”

Melhor montagem

Bruno Carboni, por “Pastrana”

Melhor direção de arte

Coh Amaral , por “Maputo”

Melhor desenho de som

Felippe Mussel, por “A Menina e o Pote”

Prêmio especial do júri

“Ponto e Vírgula”, de Thiago Kistenmacher

Júri popular

“Ana Cecília”, de Julia Regis

Prêmio Canal Brasil de Curtas

“Maputo”, de Lucas Abrahão

Menção honrosa

“Ressaca”, de Pedro Estrada

“Via Sacra”, de João Campos

“Navio”, de Alice Carvalho, Larinha R. Dantas e Vitória Real

Júri da crítica

Melhor filme de Curta-Metragem Brasileiro

“Fenda”, de Lis Paim

Melhor filme de Longa-Metragem Brasileiro

“Cidade; Campo”, de Juliana Rojas

Longas-metragens Documentais



Melhor filme

“Clarice Niskier: Teatro dos pés à Cabeça”, de Renata Paschoal

VII Mostra de Filmes Universitários

Prêmio Edina Fujii – Cia Rio

“A Falta que Me Traz”, de Laura Zimmer Helfer e Luís Alexandre, da Universidade de Santa Cruz do Sul