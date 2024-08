Filmes de diretoras paraenses concorrem a premiações no Festival de Cinema de Gramado

Nesta sexta-feira (09) será inaugurada a 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul, um dos eventos mais importantes para as produções audiovisuais brasileiras, que são celebradas e premiadas durante a programação. Na edição deste ano, duas obras paraenses foram selecionadas e estarão concorrendo em premiações: o documentário ‘Mestras’, das diretoras Aíla e Roberta Carvalho, e o longa-metragem ‘Pasárgada’, dirigido por Dira Paes.

O festival vai até o dia 17 de agosto e conta com uma programação extensa, incluindo mostra de cinema com acessibilidade, mostra de longas e curtas-metragens, sessões infantis, rodas de debate e premiações para filmes que concorrem em várias categorias.

O filme ‘Motel Destino’, do diretor brasileiro Karim Aïnouz, será um dos destaques exibidos na abertura da programação. O longa já foi apresentado no festival de Cannes, na França e concorreu ao Prêmio Palma de Ouro, um dos mais célebres do evento. Aplaudido e elogiado pelo público do festival francês, Motel Destino é uma das grandes obras do cinema nacional de 2024.

O jornalista paraense Ismaelino Pinto, do Grupo Liberal, estará cobrindo o Festival de Gramado e trará as principais informações da programação. Veterano na cobertura, ele conta que o evento se transformou ao longo dos anos.

“Eu trabalho na cobertura desde os anos 90, esse será o meu 30º trabalho. Eu serei o único jornalista do Norte que estará no festival e eu já vi esse evento mudar muito. Já mudou a cidade, de direção, já teve altos e baixos, teve a época em que o cinema ficou por baixo, com o fim da Embrafilmes e com o tempo o festival se transformou em uma mostra do cinema latino. Este ano por conta da tragédia climática, o festival reduziu, e por uma questão de logística, os documentários e curtas-metragens serão exibidos simultaneamente no Canal Brasil, o público de todo o país poderá assistir aos curtas e documentários que estão concorrendo no festival”, acrescenta o jornalista.

Dira Paes na direção

O filme ‘Pasárgada’, de Dira Paes, marca sua estreia como diretora em um longa-metragem e será exibido na Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros, no dia 13 de agosto, às 18h. Animada com seu primeiro trabalho atrás das câmeras, a paraense conta que se sente em um novo mundo.

“No primeiro dia (em que soube que foi selecionada) eu fiquei eufórica, no segundo dia bateu aquele negócio, ‘o que estão fazendo’? Sabe assim, um novo mundo, e quando você torna público, as coisas parecem que se realizam de fato e também se realizaram dentro de mim. Eu estou muito feliz”, contou a cineasta durante uma entrevista no podcast Plano Geral.

Ainda durante a entrevista, Dira contou um pouco sobre a sinopse do filme, que traz como protagonista a bióloga Irene, interpretada por ela mesma no longa.

“Ela é uma bióloga especialista em pássaros da Mata Atlântica Brasileira, e ela vai fazer uma pesquisa em Arraial do Sana, região do Macaé. Ao longo dessa pesquisa ela também tem um reencontro com seus sentimentos, com sua própria sensibilidade, sua tropicalidade. Nós, em torno dos 50 anos, a gente faz realmente uma reavaliação, do que você é, do que você sente e o que você quer pro seu futuro, acho que essa não é uma inquietação só feminina, é também masculina. Acho que se deixar, a gente endurece com o tempo, a gente enrijece algumas coisas”, relata a atriz.

Além de Dira Paes como protagonista, Pasárgada conta com Humberto Carrão e Cássia Kis no elenco.

Documentário Mestras

O documentário 'Mestras', dirigido pela cantora Aíla e pela artista visual Roberta Carvalho, será um dos representantes do Pará no Festival de Gramado. Ele foi selecionado após concorrer com outras 150 obras inscritas e será apresentado na Mostra competitiva de longas-metragens documentais.

No dia 13 de agosto, o documentário paraense será exibido no canal Brasil, às 20h20. Já no dia 17, data de encerramento do festival, ocorrerá o resultado da premiação, onde o longa concorre com outras obras para receber o troféu Kikito, na categoria longa-metragem documental.

O documentário nasceu a partir das pesquisas das duas diretoras, que fizeram um trabalho de imersão na vida e obra das mestras da cultura paraense. O longa exibe essas artistas como mantenedoras das tradições culturais da região Norte, as quais muitas vezes não têm a devida valorização e reconhecimento.

A narrativa do documentário se dá através de depoimentos e narrativas de histórias surpreendentes das mestras. A cantora Dona Onete participa da obra audiovisual e compartilha momentos icônicos de sua vida, incluindo a gravação de seu primeiro álbum musical, aos 73 anos.