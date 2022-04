Arthur Aguiar volta para a casa do BBB 22 vestido de coelho; veja o vídeo

Arthur Aguiar retornou para a casa do Big Brother Brasil 22, no início da tarde desta quinta-feira, 07. O brother deixou o Quarto Secreto do BBB 22 vestido de coelho branco. Antes da sua volta, ele colocou a fantasia e ficou por alguns minutos esperando o aviso.

Os participantes foram sinalizados com um “todos para sala”, e ficaram no local esperando pela dinâmica. Aparentando ressaca e sono, em decorrência da última festa, eles suspeitavam de uma Prova do Líder. Paulo André, o Líder, foi até a dispensa receber os ovos de Páscoa, que fazem parte da ação de retorno do ex-rebelde.

Com posses de um cesto de ovos de chocolate, Arthur fez a sua interpretação de retorno. Com muita encenação, ele andava pelo jardim até aparecer no vidro da sala. Os Brothers saíram e começaram a correr atrás de Arthur.

O brother entregou os ovos e começou a brincar com os participantes. Em seguida, tirou a cabeça do coelho. Todos os participantes ficaram surpresos, PA, Scooby e DG correram para abraçar o aliado. “Que recomece o jogo”, gritou Arthur.

O atleta olímpico carregou Arthur e jogou o brother no chão de tanta felicidade. Ele chorou bastante com a chegada do seu parceiro e gritou: "Obrigado, Brasil".

Natália, Linn, Eliezer e Jessilane ficaram em choque e não conseguiram ter nenhuma ação.

