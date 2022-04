Resumo BBB: Discussão, todos na xepa e decepção marcam a noite de quarta-feira (06/04)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quarta-feira (06/04), o primeiro dia após a eliminação falsa de Arthur Aguiar no BBB 22. Além das especulações de paredão, o dia também foi marcado pelo ator usando seus poderes do quarto secreto, se decepcionando com suas amizades e uma pequena discussão entre Douglas e Gustavo após a festa. Veja o que aconteceu.

Brothers acreditam que água cortada é problema de encanamento

Eliezer na cozinha da casa após ser acordado por Arthur Aguiar. (Foto: Gshow)

Arthur Aguiar tem se mostrado muito animado com os poderes do quarto secreto. Já na noite da sua falsa eliminação, o brother resolveu cortar a água, mandar um cooler para os confinados e acabar com a festinha ativando a manutenção externa. Pela manhã, o ator resolveu cortar a água novamente para "ouvir a conversa" dos brothers, levantando suspeitas de que o problema seria a encanação da casa, além de acordar os confinados com o despertar. "Deve estar com algum problema no encanamento, aí. Eles devem estar fazendo alguma manutenção", disse Douglas Silva após Jessilane constatar a falta ao ir lavar louça. Assistindo tudo de camarote, Arthur ouviu a conversa dos participantes e refletiu se iria contar quem foi o autor dos "crimes".

Gustavo quer Eliezer em todos os paredões

Já armando o novo paredão da semana, Gustavo revelou que Eliezer, como o único representante do quarto Lollipop, deveria ir para todos os paredões até a final do reality. "Então é uma menina, um menino e o Eli. Sempre uma menina, um menino e o Eli. Você quer mais justiça do que isso?", apontou o curitibano. Ainda no papo, Natália imaginou uma possibilidade de paredão com suas amigas, Linna e Jessilane. "Obviamente eu que saio", afirmou a designer de unhas. Natália ainda argumentou que Jessilane já deixou claro que em um paredão entre as três, optaria por deixar Linna. "Onde que eu falei isso? Eu nunca disse isso. Isso eu tenho certeza que nunca saiu da minha boca. Nunca disse que em um Paredão entre nós três, eu iria preferir voltar com a Linna", rebateu a professora.

Boninho entra na festa do BBB 22 fantasiado de "Globinha"

Boninho dançando com os brothers. (Foto: Gshow)

Como revelado durante a tarde nas suas redes sociais, Boninho resolveu entrar na casa do BBB 22 para curtir a festa com os confinados. Vestido de Globinha, o diretor do programa passou 15 minutos dançando com os brothers e sisters, que logo ficaram tentando adivinhar a sua identidade, confira:

Arthur Aguiar reflete sobre amizades e bota todos na Xepa

Conseguindo ver tudo o que rola dentro da casa após sua eliminação falsa, Arthur Aguiar se mostrou descontente com seu grupo de amigos. "Nunca vi alguém ficar tão feliz quando um amigo ou aliado sai, um 'amigo' e um aliado, sai", disse ele, fazendo sinal de "aspas" com os dedos. "Ficaram felizes, que loucura", conclui. Mais cedo, ele chegou a afirmar que o único que sentiu sua falta foi Paulo André, se mostrando decepcionado com Pedro Scooby e Douglas Silva. "Pô, DG, meu irmão... Tu me decepcionou, irmão", destacou o brother. Sobre Pedro Scooby ele afirmou que, mesmo decepcionado, estava grato por tudo que conseguiu aprender como surfista. "Apesar de que, desde o momento em que eu saí, ele [Pedro] 'entendeu' que a Lina era mais forte... Virada de chave". No amanhecer do dia, o ator resolveu acionar seu card e colocou todos na Xepa da casa. "Tirando o PA é só decepção. Só decepção", comentou.

Douglas Silva e Gustavo discutem no quarto

Douglas Silva discutindo com Gustavo. (Foto: Gshow)

Ao fim da festa do Pic Pay, Douglas Silva e Gustavo protagonizaram uma leve discussão no quarto Grunge após o ator pedir silêncio para os brothers. O advogado não gostou da atitude de Douglas e resolveu rebater. "Xiu o caramba", disse ele alterado. Linna, prevendo uma briga mais fervorosa, pediu para todos respeitarem o ator, mas Gustavo voltou a alfinetá-lo. "Ainda bem que daqui 20 dias eu vou estar longe de todo mundo", disse ele. "Oi? Não ouvi", apontou Douglas Silva. "É isso aí mesmo", respondeu Gustavo. "É isso aí mesmo? Não ouvi", insistiu o ator.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)