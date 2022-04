BBB 22: veja o que Arthur prometeu fazer para movimentar o jogo quando voltar à casa do reality

Arthur Aguiar venceu o Paredão Falso do “BBB 22” e, agora, está desfrutando dos privilégios do Big Boss para monitorar os participantes do programa de dentro do Quarto Secreto. Com as algumas informações já captadas, ao dar aquela famosa "espiadinha" no confinamento, o ator pretende voltar à casa do reality e tirar satisfações com os brothers. Saiba o que Arthur prometeu fazer ao voltar ao programa:

À noite ninguém dorme

Ainda na noite desta quarta-feira (6), Arthur prometeu não deixar ninguém dormir dentro do programa, mesmo após a festa. O brother vai usar os cards de despertador para incomodá-los

DR dentro da casa do reality

Às 12h da quinta-feira (7), o Arthur voltará ao programa. O ator prometeu que, assim que pisar na casa, vai conversar com participantes que o decepcionaram. De acordo com o brother, o “papo” vai ser feito de forma individual para desmascarar os falsos amigos. Somente Paulo André, o P.A, foi digno da confiança do artista, com quem ele já prometeu ao público que dividirá tudo.

Falas do Pedro Scooby

Uma das maiores decepções de Arthur foi ter visualizado de fora a postura de Scooby dentro do jogo. Isso porque o surfista, mais de uma vez, pareceu ter ficado feliz com a saída do ator. Aguiar garantiu que “não vai deixar passar” o comportamento de Pedro e irá chamá-lo para conversar.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)