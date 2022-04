BBB 22: Veja quando será a volta de Arthur Aguiar à casa do reality

Após toda a agitação sobre o quarto secreto e os poderes de “BigBoss” que Arthur Aguiar ganhou na dinâmica, já está marcado o dia e a hora que o cantor voltará a casa do BBB 22. Segundo o diretor do programa, Boninho, o ex-rebelde irá sair do quarto especial e revelará o paredão falso quando marcar 36 horas de confinamento.

Escolhido com 82,08% de votos, Arthur ganhou a chance de poder acompanhar as falas e conversas dos outros confinados do BBB 22. Além de também poder acionar alguns cards que afetam os demais jogadores do reality. Porém essa mordomia irá acabar na quinta-feira (07/03), às 12h, horário marcado para o ator revelar que ainda está no programa.

Arthur terá a chance de retornar ao BBB antes da prova do líder de quinta-feira. No confinamento, observando as atitudes dos outros brothers, o cantor já prometeu que botará “fogo no parquinho” ao voltar a casa mais vigiada do Brasil.

