Resumo BBB: Briga, eliminação e suspeita de paredão falso marcam a noite de terça-feira (05/04)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, terça-feira (05/04), mais um longo dia dos confinados da casa do BBB 22. O dia foi marcado por uma briga entre Natália e Gustavo, pela eliminação de Arthur Aguiar e suspeita de paredão falso. Veja o que aconteceu.

Jessilane desabafa sobre meninos do quarto Grunge

Não é de hoje que Jessilane vem se mostrando incomodada com o comportamento dos meninos do quarto Grunge, especialmente de Paulo André. Na manhã de terça-feira, ela iniciou o dia relembrando o Jogo da Discórdia da noite anterior e aproveitou para desabafar sobre como fica magoada de ser pintada de descontrolada. "No final das contas ele [Paulo André] não se explica, parece que me complica, porque aí eu fico como a descontrolada, quem começa a falar um monte de coisa, e eu fico mais chateada por isso, porque eles ficam querendo controlar como a gente tem que falar, o que a gente tem que falar e como, né?!", disse ela para Eliezer na cozinha da Xepa. A professora de biologia e Paulo André protagonizaram uma das discussões da dinâmica de segunda-feira, quando a sister deu uma plaquinha de "atitude de centavos" para o atleta, e se justificou afirmando que o brother tinha atitudes mimadas no jogo.

Gustavo e Natália protagonizam nova DR

Gustavo e Natália brigando no BBB 22. (Foto: Gshow)

Após trocarem farpas no Jogo da Discórdia, Natália e Gustavo voltaram a se alfinetar na manhã de segunda-feira após relembrarem a dinâmica que botou fogo no parquinho. Na ocasião, Gustavo deu a plaquinha de "atitude de centavos" para a sister e se justificou afirmando que Natália não tinha senso de coletividade, pois comia sem pensar nos outros e demorava muito no chuveiro. Quando voltaram a falar da rotina na casa durante o dia, Natália tornou a se explicar sobre a demora no banho, afirmando que era seu único momento de paz. "Pode ser. Na sua casa pode ser, aqui não”, retrucou Gustavo. Vale lembrar que existe uma quantidade limite de água que pode ser consumida pelos confinados.

"Aqui também pode ser, porque eu nunca prejudiquei ninguém. Se eu tivesse prejudicado aí você poderia falar isso", rebateu a designer de unhas ao ouvir a alfinetada do advogado. Os dois iniciaram uma nova discussão e Gustavo pontuou que se todos da casa tomassem banho da mesma forma que ela, todos iriam ser prejudicados, pois a sister usa cem litros no chuveiro. O participante ainda destacou que Natália colocou uma banana na lata de leite em pó e comeu muita goiabada. A mineira alegou que suas atitudes nunca prejudicaram ninguém dentro da casa, mas o curitibano continuou relembrando os fatos e afirmou que a sister não conseguia admitir seus erros. "Mas eu falei que eu estou certa?". "Você se desculpa argumentando! Isso não é desculpa!", disse o brother.

Vendo os ânimos aflorados, Pedro Scooby entrou na conversa para falar sobre a atitude da sister de colocar a colher na boca e colocar no leite. "Você colocar uma colher na boca, colocar no leite e colocar na boca de novo é falta de educação”, disse o surfista. Natália se desculpou pelo ocorrido.

Público decide quem irá para o quarto secreto

O paredão falso da semana entre Linna, Arthur Aguiar, Eliezer e Gustavo teve Arthur como o escolhido do público para ir para um quarto secreto cheio de regalias. Antes de anunciar a eliminação, Tadeu Schmidt fez um amplo discurso sobre todos os quatro emparedados e finalizou com "Arthur Aguiar vence a votação com 82,8% dos votos", pegando todos de surpresa. Gustavo recebeu 10,54%, Linna 6,26% e Eliezer 0,4. O falso eliminado foi direto para o quarto enquanto os outros celebravam sua permanência na casa.

Arthur Aguiar usa poder no quarto secreto

Arthur Aguiar no quarto secreto. (Foto: Gshow)

Já querendo colocar fogo no parquinho, Arthur Aguiar começou a usar os poderes do quarto secreto e liberou um cooler de bebida para os confinados. "Eles bebem, falam mais", disse ele. Os participantes do BBB 22 se animaram com as bebidas e brindaram no jardim da casa, porém, o ator ressaltou que, assim que seu nome começasse a rolar na conversa, iria usar o poder de manutenção externa para finalizar o momento de felicidade dos brothers, além de cortar a água logo pela manhã. Arthur cumpriu com suas afirmações e assim que a água foi cortada, os brothers passaram a suspeitar de que algo estava errado na casa, já que ainda tinha água o suficiente pois ninguém tomou banho depois de se jogar na piscina.

Confinados suspeitam de paredão falso

A suspeita de paredão falso já começou a rolar na casa do BBB ainda pela madrugada após Jessilane perceber que o boneco de Arthur Aguiar ainda estava na academia, coisa que não aconteceu com os outros eliminados. "O Arthur ainda tá na academia, gente, é paredão falso", disse ela. Confira o momento:

