BBB 22: Jessi descobre paredão falso de Arthur Aguiar após 'erro' da produção

Craque do jogo, Jessi descobriu rapidamente o paredão falso de Arthur Aguiar por conta de um "erro" da produção do programa. Os participantes especularam a possibilidade da eliminação falsa logo após a saída do marido de Mayra Cardi da casa, na madrugada desta quarta-feira (6), mas Jessilane logo flagrou um vacilo da produção comprovando que Arthur segue no jogo.

Os participantes conversavam dentro da casa, especulando a possibilidade do participante não ter sido eliminado. “E se for [paredão] falso?”, questionou Lina para os demais confinados.

“Não dá tempo. Se ainda tivesse prova hoje podia ser, mas não dá mais tempo”, argumentou Jessi. “Nunca teve paredão falso nessa altura do campeonato”, continuou a professora. “Mas pode ter”, respondeu Lina.

Gustavo também defendeu seu ponto de vista. “Não acho que vai acontecer. Paredão falso tem que ser da metade pro início. Não dá mais tempo”, analisou.

Lina ponderou novamente: “Paredão falso é quando tem alguma coisa acontecendo que a galera não sabe”. Jessi completou: “Quando lá fora todo mundo sabe e aqui dentro não”.

Arthur acompanhava a conversa de dentro do quarto secreto, e disparou: “Ainda dá tempo sim, esperem aí”.

Erro da produção entrega paredão falso

Depois da conversa entre os participantes, a parea externa da casa foi liberada. Jessi então teve uma ideia e saiu correndo até a academia - onde fica um quadro com avatares de todos os participantes que continuam no jogo.

O professora queria analisar de o bonequinho de Arthur Aguiar continuava na parede, já que após eliminações, os avatares costumam ser retirados. Jessi percebeu que o boneco de Arthur continuava na parede, mostrou aos outros participantes e gritou: “O Arthur ainda está lá, gente. O paredão é falso!".

Assista: