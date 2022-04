BBB 22: Arthur conversa com o público e define com quem vai dividir informações

Arthur Aguiar tem pensado bastante no que andou vendo no "Quarto Secreto" do Big Brother Brasil 22. Ao usar alguns dos seus poderes, o brother ouviu o que as pessoas estavam falando sobre ele. Os seus próprios “aliados” estão surpreendendo o ex-Rebelde de forma negativa. Em posse dessas informações, ele chegou a improvisar um raio-x e deu detalhes de como será o desfecho desse paredão falso.

Porém, ele também já deu algumas informações de como vai agir. Arthur já decidiu com quem vai dividir as informações. Paulo André foi o escolhido. O brother percebeu que só o atleta olímpico realmente ficou magoado com a sua saída repentina do programa e decidiu que precisa de um confidente:

"A única pessoa que eu vou falar, e vou falar com ela sozinha, e vou pedir para que ela não fale com ninguém, é o P.A. Que, de fato, foi a única pessoa que, realmente, se importou com a minha saída, sim. Para ele, eu vou dividir mais coisas".

Ele, então, acrescenta: "Só para que fique transparente o que eu vou fazer". Ele ainda deixou claro que vai pedir confidencialidade com o conteúdo.