'Quarto Secreto': Arthur decide usar mais um poder depois da festa do BBB 22; veja qual é

Arthur Aguiar continua, na noite desta quarta-feira (06), pensando em formas de como movimentar a casa do BBB 22. No Quarto Secreto, o brother planeja a utilização de últimos cards. O cantor e ator lamentou por ter usado o poder de cortar a água, já que poderia usar no pós-festa. " Se eu soubesse que hoje tinha festa, eu tinha guardado a água pra hoje, pós-festa, quando alguém começasse a tomar banho, mas eu não tinha como saber”, disse.

O brother continuou analisando: “É difícil o negócio aqui. Você tem que equilibrar o card pra você poder ouvir com a ação e, ao mesmo tempo, eu não quero que eles percebam, é muito difícil, eu também não sei que dia volto, não sabia que ia ter festa, que loucura!

VEJA MAIS

Arthur foi o brother mais votado no Paredão Falso, na noite de ontem (05), e ganhou o direito de ir para o quarto secreto da edição. Além de acompanhar os bastidores da casa, o participante tem o poder selecionar alguns itens que impactam no jogo, como é o caso de trancá-los para dentro ou fora da casa ou suspender a água.

Pelos planos de Arthur, vai todo mundo para Xepa após festa. "Tudo bem, hoje depois da festa eu já coloco eles na Xepa, assim que todo mundo entrar, começar negócio de banho, trocar de roupa, antes de dormir, eu já coloco todo mundo na Xepa, aí deixo eles dormirem um pouquinho, eu durmo um pouquinho também e aí eu desperto eles"

Mais cedo, o brother pensou em utilizar os cards na madrugada: 'Despertador vai tocar, vai rolar manutenção interna'. Depois, o ator percebeu que teria que modificar seus planos: "Não estava contando com essa festa".