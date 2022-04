Diretor do reality revela como será o retorno do Arthur Aguiar ao BBB 22; vídeo

O segredo foi revelado. Arthur Aguiar retorna ao Big Brother Brasil, nesta quinta-feira (07), vestido de coelho da páscoa. A informação foi divulgada pelo diretor do BBB 22, J. Boninho, pelas redes sociais.



Segundo o diretor, esse foi um pedido dos fãs do reality, que subiram uma hashtag para o retorno ser com fantasia.

Não há informação do horário da volta do brother para a casa mais vigiada do Brasil, mas como a ação vai fazer parte de uma publicidade de uma marca de chocolate, as 36 horas de confinamento no ‘Quarto Secreto’ encerram próximo ao almoço.