BBB 22: O que é a Prova do Líder de hoje (07/04)? Veja a dinâmica da prova e que horas começa

A Prova do Líder, do "BBB 22", que vai ocorrer na noite desta quinta-feira (07/04) deve começar às 22h35, após a exibição da novela “Pantanal”, da TV Globo. Entenda como vai funcionar a dinâmica da prova:

VEJA MAIS

Como vai ser a Prova do Líder do ‘BBB 22’ de hoje (07/04)?

A Prova do Líder do "BBB 22" vai exigir dos participantes inteligência, sorte e agilidade. A dinâmica será patrocinada pela Maxton, da Embelleze, e os BBBs vão ter que se relacionar com todas as personalidades que cada tinta de cabela da marca possui.

Arthur participa da prova do líder de hoje (07/04)?

Arthur Aguiar voltou do quarto secreto do BBB 22, na tarde desta quinta-feira (07). Então, ele vai participar da Prova do Líder da semana.

Quem ganhou a dinâmica da Prova do Líder da semana?

Paulo André, conhecido como "P.A", venceu a prova da semana e conquistou a liderança do BBB 22.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)