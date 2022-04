BBB 22: volta de Arthur Aguiar vira meme e web aproveita para criticar economia

No início da tarde desta quinta-feira (07/04) Arthur Aguiar retornou à casa do BBB 22. Vestido de coelho, o ator e cantor surpreendeu os outros brothers ao revelar que não foi eliminado do programa. Na web, muitos memes e brincadeiras surgiram com a roupa e aparência da fantasia de Arthur e vários deles também criticavam a situação econômica do país.

Após se fantasiar de “coelho da páscoa", Arthur passou cerca de cinco minutos parado, imóvel, esperando ser chamado para voltar à casa do Big Brother Brasil 22. Esse tempo foi suficiente para os internautas, fãs do programa, encherem a Web cm memes sobre a situação. Veja alguns memes:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)