Quanto ganham os contratados para atuar como Dummies no Big Brother Brasil?

Anônimos e ao mesmo tempo célebres, eles já fazem parte do cenário e ajudam a garantir a dinâmica do reality mais disputado do País. Os Dummies, do BBB 22, têm um papel fundamental no jogo, já que organizam tudo e auxiliam os brothers e sisters nas suas tarefas diárias, vivenciando cotidianamente o reality junto com os protagonistas.

Uma das curiosidades levantadas recentemente pelos fãs do programa é quanto ao salário dos homens e mulheres que personificam os Dummies. De acordo com a coluna de André Romano, do Observatório da TV, eles ganham em torno de R$ 3.300 por mês, durante os quatros meses em que o programa permanece no ar.

Além de auxiliar na logística que envolve a saída e entrada de itens e convidados da parte externa para a parte interna da casa, arrumar o cenário, entregar comida e roupas, eles também desfrutam de certas regalias oferecidas pela organização do programa, como participar de algumas festas e de todas as provas do BBB.

(*Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)