BBB 22: Diretor do reality faz ‘presença VIP’ na festa da semana

A festa desta quarta-feira (06), dentro do Big Brother Brasil, contou com uma participação VIP. O diretor do reality, J. Boninho, curtiu o início da noite junto aos demais participantes vestido um avatar da Rede Globo. A informação foi postada nas próprias redes sociais oficiais.

No palco, a cantora Iza emocionou os participantes com hits da carreira, como o lançamento, "Sem Filtro", e canções como "Dona de Mim", "Toda Sua" e "Evapora". Além do show, os brothers e sisters terão acesso a uma máquina ‘robô-sundae’ para se deliciarem com sorvetes, e outros mimos que vão sendo liberados, aos poucos, por meio de um QR Code.



