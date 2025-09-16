Capa Jornal Amazônia
Amazônia Live: confira os famosos que estão em Belém para assistir ao show de Mariah Carey

Festival terá palco flutuante sobre o rio Guamá e receberá cerca de 500 convidados; transmissão será ao vivo nesta quarta-feira (17/9)

Hannah Franco
fonte

Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Reprodução/Instagram)

Belém está em clima de festa e expectativa com a chegada de Mariah Carey à cidade para o Amazônia Live – Hoje e Sempre, que acontece nesta quarta-feira (17/9), com transmissão ao vivo e palco flutuante sobre o rio Guamá. O evento, que também conta com apresentações de JoelmaGaby AmarantosZaynara e Dona Onete, tem atraído diversos famosos de todo o Brasil, que já estão na capital paraense para prestigiar o festival.

O evento acontecerá em um palco em formato de vitória-régia, batizado de Palco Folha. A estrutura inclui uma balsa com arquibancada exclusiva para cerca de 500 convidados, entre artistas, influenciadores, jornalistas e personalidades públicas.

A transmissão ao vivo do festival começa a partir das 18h15, pelos canais Multishow e Globoplay (em 4K para assinantes premium). Já a TV Globo exibirá os melhores momentos logo após o programa Estrela da Casa.

Veja quem são os famosos que estão em Belém para o Amazônia Live:

Samuel de Assis – ator

image Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Reprodução/Instagram)

Amaury Lorenzo – ator

image Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Reprodução/Instagram)

Caio Blat – ator

image Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Bianca Aun/MTC)

Marcelo Serrado – ator

image Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Reprodução/Instagram)

Daniele Hypólito – ginasta olímpica

image Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Reprodução/Instagram)

Blogueirinha (Bruno Matos) – apresentadora e influenciadora

image Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Reprodução)

Zeca Camargo – jornalista e apresentador

image Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Reprodução/Instagram)

Laura Vicente – apresentadora e jornalista do canal Multishow.

image Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Reprodução/Instagram)

Guilherme Guedes – apresentador e jornalista do canal Multishow.

image Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Reprodução/Instagram)

Kenya Sade – jornalista e apresentadora do canal Multishow

image Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Reprodução/Instagram)

Clara Buarque – atriz e cantora

image Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Reprodução/Instagram)

Max Petterson – influenciador digital e ator

image Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Reprodução/Instagram)

Gabi Melim – cantora

image Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Reprodução/Instagram)

Gabriel Rocha – ator e apresentador

image Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Reprodução/Instagram)

Celina Barbi – fotógrafa e diretora

image Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Reprodução/Instagram)

Márcio Costta – cantor e criador de conteúdo

image Show de Mariah Carey no Amazônia Live reúne famosos em Belém; veja quem são (Reprodução/Instagram)

 

 

Palavras-chave

