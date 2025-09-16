Amazônia Live: confira os famosos que estão em Belém para assistir ao show de Mariah Carey
Festival terá palco flutuante sobre o rio Guamá e receberá cerca de 500 convidados; transmissão será ao vivo nesta quarta-feira (17/9)
Belém está em clima de festa e expectativa com a chegada de Mariah Carey à cidade para o Amazônia Live – Hoje e Sempre, que acontece nesta quarta-feira (17/9), com transmissão ao vivo e palco flutuante sobre o rio Guamá. O evento, que também conta com apresentações de Joelma, Gaby Amarantos, Zaynara e Dona Onete, tem atraído diversos famosos de todo o Brasil, que já estão na capital paraense para prestigiar o festival.
O evento acontecerá em um palco em formato de vitória-régia, batizado de Palco Folha. A estrutura inclui uma balsa com arquibancada exclusiva para cerca de 500 convidados, entre artistas, influenciadores, jornalistas e personalidades públicas.
A transmissão ao vivo do festival começa a partir das 18h15, pelos canais Multishow e Globoplay (em 4K para assinantes premium). Já a TV Globo exibirá os melhores momentos logo após o programa Estrela da Casa.
Veja quem são os famosos que estão em Belém para o Amazônia Live:
Samuel de Assis – ator
Amaury Lorenzo – ator
Caio Blat – ator
Marcelo Serrado – ator
Daniele Hypólito – ginasta olímpica
Blogueirinha (Bruno Matos) – apresentadora e influenciadora
Zeca Camargo – jornalista e apresentador
Laura Vicente – apresentadora e jornalista do canal Multishow.
Guilherme Guedes – apresentador e jornalista do canal Multishow.
Kenya Sade – jornalista e apresentadora do canal Multishow
Clara Buarque – atriz e cantora
Max Petterson – influenciador digital e ator
Gabi Melim – cantora
Gabriel Rocha – ator e apresentador
Celina Barbi – fotógrafa e diretora
Márcio Costta – cantor e criador de conteúdo
