Confira tudo o que você precisa saber sobre o lockdown em Belém

Começou nesta segunda-feira, 15, às 21h, o lockdown na Região Metropolitana de Belém. No último sábado, 13, o governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou que devido colapso no sistema de saúde em decorrência da pandemia de covid-19 o bandeiramento preto seria adotado a partir desta segunda-feira para frear o avanço do novo coranvirus na região. Horas, antes do início das restrições, o governador anunciou em coletiva um pacote econômico para mitigar os efeitos das medidas.

Confira um compilado de matérias para acompanhar tudo o que foi destacado até o momento com profundidade

- Rede particular suspende aulas presenciais no lockdown na RMB

- Helder Barbalho anuncia pacote econômico de R$ 500 milhões para enfrentamento da pandemia

- Multas por desrespeito ao lockdown serão aplicadas a partir de quarta (17)

- Veja como fica o atendimento de órgãos municipais durante o lockdown

- Governo lista 66 atividades liberadas durante o lockdown em Belém e mais 4 cidades; confira

- Quem descumprir o lockdown pode pagar até R$ 50 mil; entenda

- Lockdown é necessário para evitar Colapso, afirma Helder

- Confira o que abre e o que fecha durante o lockdown em Belém

- Lockdown em Belém: veja quais as atividades poderão funcionar

- Veja como vai ser o lockdown, que entra em vigor na noite desta segunda, 15

- Ápice da pressão do sistema de saúde no Pará será dia 22 de março, diz Helder

