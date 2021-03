Rede particular suspende aulas presenciais no lockdown na RMB

As aulas presenciais nas escolas particulares da Região Metropolitana de Belém estão suspensas a partir desta terça-feira (16), em virtude do decreto estabelecendo lockdown nos municípios dessa região por sete dias. A suspensão foi confirmada, nesta segunda-feira (15), pela presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará (Sinepe-PA), Beatriz Padovani.

A rede privada de ensino no Pará atende cerca de 400 mil alunos, da educação infantil ao ensino superior. As aulas presenciais nas escolas da rede pública seguem insterrompidas.

"Desde de março do ano passado as escolas da rede particular têm feito uma série de investimentos em pessoal e equipamentos para garantir que os alunos que optarem somente pelas aulas on line tenham acesso total às plataformas oferecidas. Paralelamente, as escolas oferecem o ensino presencial em sistema de rodízio que, por conta do novo decreto, ficará momentaneamente suspenso", afirma Padovani.

Para funciomento até então, antes da vigência deste lockdown em março de 2021, as escolas adotaram medidas preventivas ao contágio do novo coronavírus no ambiente escolar, atentando para o bem-estar de estudantes, professores e funcionários. "O Sinepe reforça que, além dos protocolos dos órgãos de saúde, criou o próprio protocolo baseado nas exigências das autoridades de saúde para atender alunos, professores e servidores com toda segurança", destaca a presidente do sindicato.

Beatriz Padovani observa que desde o começo da pandemia, em março de 2020, os estabelecimentos privados de Ensino investiram na estrutura de funcionamento, e essses investimentos "foram aprimorados e seguem sendo oferecidos como opção aos alunos, juntamente com as aulas presenciais, em sistema de rodízio". "Há um ano as escolas mantêm aulas remotas, com investimentos em tecnologia e capacitação de professores para garantir melhores resultados", completa Padovani.

Associação apoia medida rígida contra covid-19

Para Hilton Durães, presidente da Associação de Pais e Alunos Intermunicipal do Estado do Pará (Apaiepa), a medida rígida do lockdown na Grande Belém é necessária e os pais devem acompanhar os estudos dos filhos, sobretudo, neste momento de dificuldade para os estudantes.

"Com o lockdown na Região Metropolitana de Belém, penso que as escolas devem permanecer fechadas, como prevenção ao coronavírus. O ensino remoto não é o mais indicado no processo de aprendizagem na comparação com o ensino presencial para certas faixas etárias de estudantes, mas é o que pode ser adotado por hora, mesmo tendo famílias que encontram grandes dificuldades para esse sistema online, e algumas têm até retirado suas crianças das escolas na pandemia, por não poder viabilizar a educação a distância", defende.

Durães destaca que, com o novo formato de funcionamento das escolas na pandemia da covid-19, muitas famílias enfrentam dificuldades para que os filhos acompanhem as aulas, como ocorre com trabalhadores autônomos. "Em muitos casos, os pais não podem mais pagar a escola e aí os filhos saem da escola; muitas escolas de médio e pequeno portes estão fechando. A nossa orientação é de que os pais não desistam do estudo dos filhos, mesmo com as dificuldades; eles têm de ter paciência com a situação que é dura par todo mundo e atentar para o fato de que os estudos dos filhos é muito importante para todos nós" conclui.