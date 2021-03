Lockdown é necessário para evitar Colapso, afirma Helder

Durante o anúncio do lockdown em Belém, feito no último sábado (13), o Governador do Estado, Helder Barbalho, afirmou que a medida é necessária para evitar o colapso no sistema de saúde pública da Região Metropolitana de Belém. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 2.254 milhões de habitantes da região serão impactados pelas novas medidas.

"Na maioria dos Estados, o sistema de saúde já colapsou e não podemos deixar que isto aconteça no Pará. Os hospitais particulares já não têm vagas, os planos de saúde já não conseguem mais atender as pessoas, e já sentimos a pressão no sistema público de saúde", frisou o chefe do Poder Executivo estadual. Veja o anúncio.