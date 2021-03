Confira o que abre e o que fecha durante o lockdown em Belém

Belém entra em lockdown às 21h desta segunda-feira (15). Nessa fase, apenas o funcionamento de atividades essenciais, como farmácias e supermercados, fica permitido. O objetivo é conter a disseminação da covid-19 na região metropolitana, que tem registrado crescimento exponencial dos casos nas últimas semana. De acordo com a estimativa do Governo do Estado, o ápice da pressão do sistema de saúde no Pará, segundo os estudos, seria em 22 de março. O objetivo das restrições é diminuir as taxas.

O bandeiramento preto, fase em que entra o lockdown, é a medida máxima que um governo pode tomar. Durante esse período, muitos estabelecimentos, como shoppings, são obrigados a fechar. Pensando nisso, preparamos uma lista sobre o que abre e o que fecha durante o lockdown em Belém. Confira:

Abre

Supermercados

Bancos

Farmácias

Casas Lotéricas

Feiras livres

Não Abre

Espaços de visitação pública

Restaurantes e similares

Bares e similares

Comércio de rua

Shopping Center

Salão de Beleza, barbearias e afins

Academia

Teatro e cinema

Educação

Igreja