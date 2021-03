Ápice da pressão do sistema de saúde no Pará será dia 22 de março, diz Helder

O governador Helder Barbalho deu entrevista, na tarde deste domingo (14), para a Globo News e falou sobre as medidas adotadas na Região Metropolitana de Belém. Ele disse que a decisão do lockdown, a partir de segunda-feira (15), é uma medida necessária, já que os casos da covid-19 estão em alta.

O governador explicou que, de acordo com as avaliações do comitê científico, no dia 22 de março, será o ápice da pressão do sistema de saúde. Por isso, é importante que as medidas de restrição de circulação de pessoas ocorra, pois a doença se agrava a partir do 12º dia.

"Temos que acompanhar os próximos dias. O decreto tem validade de sete dias, se necessário alongá-lo, assim o faremos, mas se for possível retroceder, da mesma maneira vamos fazer baseado na ciência e subsídio dos médicos e profissionais de saúde", disse o governador.

Ainda durante a entrevista, o governador fez um apelo e pediu consciência às pessoas. "Faço um apelo a todos os paraenses, estamos fazendo tudo que é possível, mas cada um precisa fazer sua parte. Esta é uma luta que deve ser coletiva e a nossa principal arma para vencê-la é a união. A consciência de cada cidadão e cidadã. Ninguém neste estado e neste país, certamente, não conhece alguém que já perdeu a vida ou que esteja lutando contra a covid. Isso tem que servir para focarmos e proteger aqueles que estão precisando do nosso ato de solidariedade", pediu.

Ele disse também que nesta segunda-feira (15), o governo do estado vai anunciar diversas medidas econômicas para garantir renda, apoio às atividades econômicas, para minimizar as dificuldades que as medidas trazem para aqueles que dependem das atividades não essenciais para o sustento de suas famílias.