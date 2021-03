Lockdown em Belém: veja quais as atividades poderão funcionar

A partir das 21h desta segunda-feira, 15, entra em vigor o decreto do governo do Estado que determina o lockdown (fechamento total) nos cinco municípios que compõem a Região Metropolitana de Belém (Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara e Benevides). Inicialmente, a medida restritiva tem o prazo de sete dias. O anúncio foi feito na noite do sábado, 13, pelo governador Helder Barbalho, ao lado dos prefeitos das cidades atingidas.

Com a decisão, a região metropolitana passa para o bandeiramento preto e as demais regiões do Estado continuam na cor vermelha, o que significa alto risco de disseminação da covid-19.

"Com grande dificuldade em dar a notícia e pedindo a compreensão dos cidadãos, nós entraremos em estágio de bandeiramento preto (lockdown) nos cinco municípios que compreendem a Região Metropolitana de Belém. Em princípio, o lockdown valerá por 7 dias, necessitando de avaliação diária do sistema de saúde e cenário epidemiológico da região. Sendo assim, necessitaremos que cada cidadão faça sua parte, possa ficar em suas casas para evitar exposição ao vírus, para evitar ser mais uma vítima do novo coronavírus. Apenas funcionarão as atividades essenciais", disse o governador Helder Barbalho durante pronunciamento transmitido pela internet, ressaltando que o início do bandeiramento foi escolhido para segunda-feira para que a população pudesse se preparar em suas atividades.

O bandeiramendo preto, que determina o lockdown, proíbe a circulação de pessoas que não tenham um motivo para estar na rua e autoriza o deslocamento de apenas um membro por grupo familiar para a aquisição de gêneros alimentícios, medicamentos, produtos médico-hospitalares, produtos de limpeza e higiene. Já o serviço de delivery segue autorizado a funcionar sem restrição de horário.

Atividades essenciais

Durante o lockdown, somente atividades essenciais, como supermercados, bancos, farmácias, casas lotéricas e feiras livres poderão funcionar. O limite dos municípios também ficará fechado, exceto para o transporte e abastecimentos de produtos, além do trânsito de profissionais considerados essenciais, como médicos, enfermeiros e polícias.

Os estabelecimentos autorizados a funcionar são obrigados a controlar a entrada de pessoas, respeitando a lotação máxima de 50% da capacidade do local, incluindo áreas de estacionamento. As regras de distanciamento social e uso de máscara continuam sendo obrigatórias, assim como o toque de recolher de 21h às 5h decretado no dia 10 deste mês.