Relembre seis acidentes de trânsito que chocaram os moradores de Belém em 2021

Um relatório da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) referente a 2020 mostrou uma realidade preocupante: a cada hora, pelo menos um acidente, envolvendo carros e motos, é registrado em Belém, o que soma uma média de 856 por mês e 28 por dia.

De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), de janeiro a agosto do ano passado, foram registrados 10.283 acidentes, sendo que destes, 3.622 deixaram feridos e 134 levaram à perda de vidas humanas.

Por mais que dados de acidentes referentes a 2021 ainda estejam sendo organizados, é possível notar um crescente aumento em acidentes de trânsito registrados nos últimos meses. São famílias que perdem seus entes queridos em fatalidades irreparáveis.

Relembre as seis tragédias envolvendo carros, motos, passageiros e discussões que marcaram a cidade este ano:

Acidente que vitimou mãe e filha na avenida Nazaré; motoristas teriam brigado no trânsito

Jovem de 29 anos morre após grave acidente na Duque de Caxias

Mãe e bebê morrem em acidente de trânsito na rodovia BR-316

Criança de 12 anos morre ao ser atropelada por caçamba na avenida Centenário

Homem sofre acidente de moto e fica embaixo de carro na rotatória da Mário Covas

Grávida e mais quatro pessoas ficam feridas em acidente na via expressa do BRT