VÍDEO: Homem sofre acidente de moto e fica embaixo de carro na rotatória da Mário Covas

Na manhã desta sexta-feira, 20, um acidente de trânsito na rotatória da rodovia Mário Covas com a avenida Augusto Montenegro deixou uma pessoa gravemente ferida. Três homens estavam de motocicleta quando, segundo testemunhas, não perceberam a aproximação de um carro de passeio e acabaram se chocando com o veículo. Um homem ficou sob o veículo de passeio, e precisou ser socorrido para ser encaminhado ao hospital.

De acordo com o 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM), dos três homens, um fugiu do local antes da polícia chegar e, de acordo com que foi informado pela PM, ele era o condutor da moto e estava com uma tornozeleira de monitoramento eletrônico do sistema penal.

Dos dois que ficaram na cena do acidente, um foi socorrido com ferimentos mais graves ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, e o outro, que teve somente escoriações, foi levado para depor na Unidade Integrada ParaPaz (UIPP) do Tapanã para prestar esclarecimentos. O motorista do carro ficou até o fim dos procedimentos e falou com a PM.

O homem que foi socorrido precisou ser colocado em outra ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), visto que o veículo onde ele estava, teve um pneu furado.