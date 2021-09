Avenida Duque de Caxias é parcialmente bloqueada após grave acidente

Após o acidente que vitimou um jovem de 24 anos e feriu outros dois na madrugada desta quarta-feira (8), a SeMob precisou bloquear o trânsito na Avenida Duque de Caxias entre as travessas Chaco e Curuzu, no bairro do Marco, sentindo bairro - centro de Belém.

Com o choque do veículo de modelo Celta, um poste de energia elétrica tombou e tem risco de desabar completamente na Avenida Duque de Caxias. Fios de alta tensão também ficaram arriados na ciclovia da Avenida. Funcionários da Equatorial Energia estão no local para fazer os reparos.

Poste foi parcialmente arrancado do chão com a batida (Heloá Canali/OLibera)

O trânsito começa a ficar lento na Avenida. Motoristas que trafegam pela Duque de Caxias são orientados a dobrar na Travessa do Chaco e buscar outro caminho para acessar o centro da capital. Como rotas alternativas estão as avenidas Marques de Herval e a Almirante Barroso.