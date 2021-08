Grávida e mais quatro pessoas ficam feridas em acidente na via expressa do BRT

Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher grávida, em um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (24), na pista expressa do BRT, na avenida Almirante Barroso, esquina com a travessa Mauriti, no bairro do Marco, em Belém.

De acordo com informações de policiais militares que estavam no local da ocorrência, uma ambulância seguia pelo BRT, transportando os pacientes, inclusive a mulher grávida que estaria sendo levada para a Santa Casa de Misericórdia em trabalho de parto, quando colidiu com um carro de passeio. A ambulância chegou a capotar na pista. O motorista ficou preso às ferragens. Todas as vítimas feridas foram levadas para o Pronto Socorro da 14 de Março.