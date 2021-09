'Foi triste ver o pai ao lado do corpo do filho', diz testemunha de acidente fatal no Marco

Representante comercial, Mauro Oliveira mora na avenida Duque de Caxias, onde houve o acidente que resultou na morte de uma pessoa, nesta quarta-feira (8). “Seria uma faixa de 3h30 da manhã quando eu e a minha esposa estávamos dormindo e escutamos um barulho muito forte, achando que era um transformador de energia. E viemos até a rua e, simplesmente, não. Vimos uma cena triste”, contou.

“Um carro bateu em um poste de energia. E dois rapazes e uma moça ensanguentados. Pessoas tentando ajudar. Infelizmente, um deles veio a óbito. Chegou Samu, chegou toda a equipe necessária para fazer a remoção das vítimas”, acrescentou.

As outras duas vítimas foram para o hospital. Um jovem de 24 anos faleceu no local. “Foi uma cena triste de ver o pai ao lado do corpo do filho. São situações que a gente não está acostumado a ver. É uma coisa muito triste que não tem como esquecer tão rápido assim”, afirmou Mauro Oliveira.

O representante comercial disse que o jovem que morreu estava no banco da frente, do lado da motorista (o carro era conduzido por uma mulher). “Segundo relatos de outras pessoas, o que estava atrás passou para cima dele devido ao impacto. E não sei se pode ter ocasionado também a situação do falecimento do rapaz”, afirmou.

“É muito triste ver uma situação dessa, ver a família chorando. A gente também não sabe o que se passava com esses jovens, qual era a atitude que eles estavam tomando, o que eles fizeram a noite toda para chegar numa situação...Segundo relatos de um morador da Curuzu, ela passou em alta velocidade e atravessou a Duque. E, para derrubar um poste desse aí, deveria estar com muita velocidade sim”, comentou.