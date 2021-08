Condutor de caminhão envolvido em acidente que matou mãe e bebê de dois meses responderá por homicídio culposo

O motorista do caminhão de uma empresa de transportes envolvido no grave acidente que matou a advogada Daniele Siqueira e o seu filho, Eros, de dois meses, na tarde da última quarta-feira (18), no quilômetro 12 da BR-316, sentido Marituba-Belém, responderá por homicídio culposo – quando não há intenção de matar.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Pará (PC-PA), que informou também que já está atuando no caso, por meio da Delegacia de Marituba. Ainda segundo a polícia, testemunhas do acidente já foram ouvidas, na tentativa de esclarecer os fatos.

Logo após o acidente, o motorista do caminhão teria passado mal, ao se deparar com o tamanho da tragédia. Ele foi socorrido para um hospital, que não foi informado até o momento, e seu estado de saúde não foi divulgado.

A reportagem tenta contato com a Fercalon Transportes, dona do caminhão envolvido no acidente, para obter um posicionamento da empresa sobre o fato.

Relembre o caso

O grave acidente ocorreu na tarde da última quarta-feira (18), no quilômetro 12 da BR-316, sentido Marituba-Belém. Uma família saía do condomínio Cita Maris, em Marituba, num carro Renault KWID, de cor vermelha e placa de Bragança, quando foi atingida em cheio por um caminhão.

O carro menor foi arrastado até bater em um outro veículo pesado, que estava estacionado mais à frente. As vítimas foram identificadas como Daniele Siqueira e o filho dela, Eros, de dois meses. O pai, identificado como Dênis, que conduzia o veículo de passeio, sobreviveu ao acidente.

Os corpos das vítimas foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML). Dênis, muito abalado e em estado de choque, foi levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), que ainda não informou o estado de saúde do paciente.