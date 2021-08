Mãe e criança morrem em acidente de trânsito na rodovia BR-316

Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta, na tarde desta quarta-feira (18), no quilômetro 12 da BR-316, no sentido Marituba/Belém. Segundo testemunhas, uma família seguida em um veículo doméstico, que foi atingido em cheio por um caminhão, vitimando mãe e filho. O patriarca sobreviveu.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado para realizar a remoção dos corpos. Agentes da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) estão no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionada para prestar apoio às vítimas.

