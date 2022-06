Homem é morto com alvará nas mãos ao sair da Penitenciária de Santa Izabel, nesta quarta (29)

Nem bem deixou o Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, na tarde desta quarta-feira (29), um homem foi morto a tiros em via pública. No momento em que foi assassinado, ele estava com o Alvará de Soltura nas mãos. A morte dele, com sinais de execução, chocou os moradores da Grande Belém, sobretudo, em Santa Izabel. A vítima foi identificada como Leandro José Sarmento Pereira.

O homicídio foi cometido na avenida BR-316 na esquina com a rua Ferreira Pena, no bairro Centro, de Santa Izabel do Pará, Vila de Americano. O ato criminoso foi praticado por volta das 17h40, em plena via pública.

Em torno desse horário, a Polícia Militar do Pará foi acionada para comparecer ao local do fato, ou seja, a partir de chamado de uma guarnição do Batalhão de Policiamento Penitenciário (BPOP). No caso, para dar apoio nessa situação até então em andamento. Os policiais receberam a missão de preservar o local de crime.

Alvará

Leandro Sarmento Pereira havia acabado de deixar as dependências do Complexo Penitenciário, quando foi alvo de um homem armado. Leandro foi alvejado a tiros e morreu no próprio local, com o documento referente ao regresso à vida fora da prisão.

A vítima foi atingida na cabeça com disparos por uma arma de fogo, como se pode observar nas imagens que passaram a circular pelas redes sociais. O homem trajava uma camisa lisa amarela e uma bermuda verde e estava bem perto de uma parada de ônibus, segundo informação veiculada a partir do homicídio. Peritos da Polícia Científica do Pará compareceram ao perímetro urbano onde se deu o homicídio.

Tocaia

A Polícia apurou que, no local do crime, que o executor de Leandro foi identificado como um motoqueiro. De acordo com as primeiras informações do caso, esse homem já estava esperando pela vítima para matá-la.

Após efetuar os disparos contra a vítima, o motoqueiro saiu em disparada, tomando a direção da rodovia BR-316, no sentido de Santa Izabel do Pará. Desde então, a Polícia Civil levanta informações com a finalidade de identificar o autor do homicídio e as razões do crime.