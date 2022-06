Homem morre após ser alvo de tiros dentro de cemitério, em Santarém

Alvo de tiros de arma de fogo, Mário Pereira dos Santos Júnior, de 43 anos, morreu na noite de sábado (18), no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém, oeste do Pará. Ele estava internado há três dias, desde quando foi baleado dentro do cemitério Nossa Senhora dos Mártires, no bairro central do município. Informações são de O Impacto.

Mário Pereira foi levado para o hospital em estado grave, após ser alvejado com três tiros, que atingiram a cabeça, antebraço esquerdo e o ombro. Ele chegou a fazer uma cirurgia chamada de craniotomia, que envolve a retirada de uma parte do crânio, mas não resistiu e veio a óbito.

A família já foi informada sobre o óbito e o corpo deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil foi acionada para prestar esclarecimentos sobre as motivações do crime e a busca por suspeitos. A matéria segue em atualização.