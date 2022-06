'Lourão da Enxada' usa ferramenta para matar homem em Marabá

Elivelton Alves da Silva foi atacado a golpes de enxada na madrugada desta sexta-feira (24), no bairro Liberdade, em Marabá. De acordo com relatos da guarnição da Polícia Militar acionada para atender a ocorrência, informações apuradas no local apontam que Elivelton estava saindo de um bar na área conhecida como Parque São Jorge. A uma distância de aproximadamente 100 metros do estabelecimento, a vítima foi atacada a pauladas e com golpes de enxada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser chamado, mas Elivelton morreu no local.

O suspeito do crime foi preso em flagrante e identificado como Robem Carlos Matos Martins, conhecido como "Lourão". Ele já tinha passagem na polícia por outro caso de agressão, cometido em abril de 2021. Àquela época, a vítima foi um menino de 12 anos de idade, ferido gravemente na cabeça por um golpe de enxada, enquanto jogava bola com amigos. O garoto foi levado em estado gravíssimo para o hospital.

A polícia suspeita que a mesma ferramenta tenha sido utilizada nos dois crimes. Tanto na agressão ao menino quanto no ataque a Elivelton, testemunhas afirmaram que "Lourão" é conhecido por ter problemas psiquiátricos. No ano passado, os policiais relataram que o agressor aparentava estar sob efeitos de drogas. Na ocorrência registrada nesta madrugada, "Lourão" parecia estar em surto. Até o fechamento desta reportagem, ele segue detido na 21ª Seccional de Polícia Civil.