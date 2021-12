Homem é morto com golpes de enxada e tijolo durante briga por R$ 100

Três pessoas foram presas por suspeita de matar um homem, identificado como Magno Gomes, com golpes de enxada, tijolo e faca, durante uma briga por um sofá de R$ 100. O caso aconteceu na noite de terça-feira (21), em Santa Rita do Araguaia, cerca de 510 km da capital goiana. As informações são do Metrópoles.

O crime foi registrado após a polícia receber uma denuncia anônima sobre um caso de agressão, porém, ao averiguar a situação, encontraram o trio suspeito, onde uma participante confessou ter matado a vítima. Segundo ela, Magno teria chegado em sua casa por volta das 19h30 exigindo mais dinheiro de uma negociação de um sofá, que já estava acordada em R$ 100, eles teriam começado a discutir e trocar agressões.

Os dois rapazes que estavam na casa não admitiram ver o homem agredir a mulher e partiram para uma luta corporal com Magno, atacando-o com golpes de enxada, tijolos e uma faca. Os agressores arrastaram a vítima para o fundo do quintal, o jogaram em uma fossa séptica e só pararam de dar enxadadas quando confirmaram o seu óbito. Após o crime, eles lavaram a casa e fugiram.

Os policiais conduziram o três para a Delegacia de Mineiros e acionaram o Instituto Médico Legal (IML) para removerem o corpo. Os três possuem passagem pela polícia por furto.