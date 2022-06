Polícia prende integrante de dupla suspeita de tentar matar jovens em Parauapebas

Um homem, identificado como Bruno Alves Sorares foi preso pela Polícia Civil, suspeito de tentar matar dois jovens na tarde desta segunda-feira (20), em Parauapebas, região sudeste do Pará. Os casos ocorreram nos bairros Tropical e Guanabara. As informações são do Debate Carajás.

Imagens de câmeras de segurança mostram os suspeitos passam pela via de moto e a vítima reconhece os envolvidos e foge em direção a uma casa. Em seguida, o garupa desce do veículo e saca a arma da cintura o perseguindo. De acordo com o Native News, ele ainda realizou dois disparos de arma de fogo e o jovem saiu ileso.

Com o apoio do vídeo, a Polícia conseguiu identificar o envolvido. O outro suspeito não foi localizado e ainda permanece foragido. O suposto motivo do crime não foi divulgado.

Ajuda a Polícia nas investigações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.