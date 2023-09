Trecho do viaduto da avenida Ananin é interditado para obras do BRT no km 7 da BR-316

A alça do viaduto da avenida Ananin, no sentido Marituba - Belém, em Ananindeua, será interditada entre as 20h desta sexta-feira (22) e 8h da manhã de domingo (24), na BR-316. A interdição é necessária para execução de obras de drenagem no local, como informou o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) nesta sexta-feira (22).

Como alternativa, os condutores poderão acessar o retorno mais próximo para Marituba, que fica no km 06. A alça do viaduto estará liberada para tráfego na manhã de domingo (24). Motoristas, ciclistas e pedestres devem ficar atentos à sinalização de trânsito.