Sem vacinação no feriado, Ananindeua marca 2ª dose da Coronavac para quarta

Nesta terça-feira (12), por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, não fará vacinação contra a covid-19. O calendário está marcado para retornar na quarta (13), com a 2ª dose da Coronavac para as pessoas que estavam com agendamento na carteirinha até 6 de outubro, para o complemento vacinal com esse imunizante.

Das 8h30 às 13h20, em dez locais de vacinação: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal – Aurá; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; Igreja Universal - Águas Lindas; Assembleia de Deus – Maguari; Paróquia Cristo Rei – Guanabara; UBS Paar; e Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova 2.

Balanço

Nesta segunda (11), Ananindeua aplicou a 2ª dose da Astrazeneca em quem tinha agendamento até 5 de outubro. Desde janeiro até esta segunda, o município aplicou 552.288 doses. Ao todo, foram 324.568 primeiras doses, 213.031 segundas doses e 14.689 terceiras doses.



Calendário de vacinação em Ananindeua

(Os locais de vacinação de quinta a sábado serão divulgados durante a semana)

- Quarta-feira, 13.10.2021 – Segunda dose Coronavac – Pessoas com agendamento até o dia 06.10.2021

- Quinta-feira, 14.10.2021 – Remanescentes – Pessoas de 28 a 31 anos completos

- Sexta-feira, 15.10.2021 – Remanescentes – Pessoas de 40 a 44 anos completos

- Sábado, 16.10.2021 – Terceira Dose pessoas com 63 anos ou mais