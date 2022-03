Quaresma: confira 15 dicas para viver bem esse tempo de conversão

Com o objetivo de se prepararem para a Páscoa, cristãos no mundo todo estão vivendo o tempo da Quaresma, um período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã, sendo celebrado por algumas igrejas cristãs, dentre as quais a Católica, a Ortodoxa, a Anglicana, a Luterana e algumas denominações Presbiterianas e Reformadas. São 40 dias de preparação, iniciados na Quarta-feira de Cinzas e que vão até o Domingo de Ramos, no início da Semana Santa. Esta preparação é feita por meio de práticas como jejum, abstinência de carne, mortificações, caridade e orações.

A jovem Bruna Lorena, de 35 anos, mora em Ananindeua e é consagrada como Comunidade e Aliança na Comunidade Católica Shalom. Biomédica doutoranda na área da Biologia, ela participa desde criança da igreja e há seis anos trilha o caminho vocacional na comunidade. “Desde muito cedo vivo a experiência de que Quaresma é um tempo de conversão, de retorno a Deus. É esse tempo especial de preparação para a Páscoa que temos para nos converter segundo o Evangelho de Cristo. Deixarmos a vida velha para sermos configurados a Cristo”, diz.

“Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porém, ao longo do caminho nós vamos perdendo esta semelhança por conta dos nossos pecados. Para nos ajudar nesse retorno a Deus, temos alguns exercícios para isto, que neste tempo ganha mais ênfase, que é a oração, esmola e jejum”, ensina.

A religiosa explica que a oração une as pessoas a Deus, a esmola as torna próximas umas das outras e o jejum educa a vontade delas. “A comunidade também oferece um livro com a liturgia diária, orientações para confissão, via sacra - que também é uma forma de meditarmos a paixão de nosso Senhor -, e textos para reflexão com base nas catequese dos papas, próprias para este tempo litúrgico”, explica.

Quaresma começa na Quarta-Feira de Cinzas. Padre Chicão celebrou a missa da Quarta-Feira de Cinzas na sua paróquia, na Cidade Nova (Pascom da Paróquia N S das Graças)

Marly Campos é ministra da Eucaristia e paroquiana da Paróquia Nossa Senhora das Graças na BR-316, em Ananindeua. Segundo ela, este ano ela está vivendo uma grande experiência. “Fomos motivados pelo padre aqui na nossa paróquia a fazer o retiro quaresmal e aceitamos o desafio. Está sendo uma grande experiência de evolução espiritual, de ouvir a voz de Deus e de olhar mais para o meu próximo”, diz.

Seguindo a metodologia do retiro, todos os dias ela tem acordado cedo. Ela faz suas orações, depois medita a palavra de Deus e em seguida faz as laudes. Só depois sai para trabalhar. “Procuro meditar a palavra o dia todo e vivê-la durante todo o dia. Geralmente eu tenho muita dificuldade com o silêncio interior, meus pensamentos fogem, mas essa semana eu tive uma experiência muito rica no sábado seguindo essa metodologia”, conta.

No mesmo dia ela visitou sete idosos e a ocasião foi mais uma lição de vida. “Eu vi de perto a alegria deles ao serem visitados e o empenho de tantos filhos que abdicaram de tantas coisas para cuidar deles. Eu vivenciei aquilo que eu vinha meditando a semana toda e isso já foi uma resposta da minha oração, pois sempre peço a Deus que me encaminhe para as famílias que possam estar precisando. E ele me direcionou para esses idosos”, relata.

Fiéis oram na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua (Pascom da Paróquia N. S. das Graças)

Processo de conversão não deve ser individualista, explica padre

O pároco dessa paróquia, padre Chicão, explica que o tempo da Quaresma coloca o cristão na perspectiva de conversão, mudança de vida, uma necessidade para qualquer pessoa que se propõe a viver os ensinamentos de Jesus Cristo. “Há uma dimensão simbólica do antigo testamento, quando o povo de Israel peregrinou 40 anos rumo à terra prometida. Esse tempo tem um sentido de purificação, até culminar com a experiência da aliança”, esclarece.

A Páscoa, segundo o padre, é um rito celebrado pelo povo judaicio para passar da escravidão para a liberdade. Jesus Cristo veio e assumiu uma nova Páscoa vencendo a morte, e é essa Páscoa que os cristãos celebram.

Padre Chicão explica que a experiência de conversão pessoal não é e não deve ser uma experiência de intimismo individualista, e sim de encontro com Deus e com as pessoas. “Nesse processo, participamos da celebração da reconciliação com Deus, da penitência, passamos por um caminho de purificação”, esclarece.

Ele também explica porque os católicos dão mais ênfase a esses dias de conversão pessoal do que os evangélicos. “A espiritualidade dos evangélicos tem um conceito de conversão mais pontual. Para nós, católicos, é um processo. A conversão não é só deixar o mal e abraçar o bem. É viver o bem. Nós acentuamos nestes 40 dias o intuito da conversão, mas não significa que a conversão está relacionada apenas a esse período, ela deve ocorrer em todos os dias do ano”, explica.

Evangélicos vivem a Quaresma?

O pastor Mesaque Rego, da igreja Batista do Centenário, na Cidade Nova 2, WE 13, explica que os evangélicos, surgidos após a reforma protestante, não adotaram determinadas práticas da igreja Católica, como a ênfase em ritos como o jejum de carne, o silêncio e os exercícios de mortificação. “Não é exigido dos fiéis nenhuma observância mais especial para esse período”, explica.

Para os evangélicos, todo dia é dia de mudar de vida, independente do período quaresmal. Por isso as igrejas evangélicas dão ênfase apenas na celebração do domingo de Páscoa e não em todo esse período quaresmal de preparação. Já a celebração da Páscoa é recheada de louvor, cantatas e a celebração da Ceia do Senhor.

Na programação deste ano, um coral irá apresentar uma cantata que falará sobre o plano de salvação, desde a criação até a vinda de Cristo, sua morte, ressurreição e a sua volta que há de vir. Segundo o pastor, nesse dia também muitas famílias evangélicas costumam se reunir para comerem juntas.

Coral da igreja Batista da Cidade Nova 2 se prepara para a Cantata da Páscoa (Arquivo pessoal)

Confira 15 dicas para viver bem a Quaresma

1- Quarta-feira de Cinzas

Comece bem a Quaresma recebendo as Cinzas e meditando o seu significado: “voltamos ao pó”, que as cinzas lembram. “És pó, e ao pó tu hás de tornar” (Gen 2,19). Esse sacramental da Igreja lembra-nos que estamos de passagem por este mundo, e que a vida de verdade, sem fim, começa depois da morte.

2 – Oração

Intensifique a oração, seja ela pessoal ou comunitária. Orar é entrar em comunhão com Deus, é tornar-se íntimo dele.

3 – Palavra de Deus

Medite a Palavra de Deus, sobretudo as leituras que a Igreja coloca na Liturgia da Missa neste tempo. Decida, com um ato de vontade, a fazer o que Deus lhe pede na meditação.

4 – Jejum

Faça o jejum conforme as próprias condições, para que o corpo seja sujeito ao espírito. Pode ser um jejum a pão e água, um jejum só de líquidos, um jejum parcial etc., especialmente nas sextas-feiras.

5 – Caridade

Ajude os pobres. Pode ser de muitas formas, como ajudando uma família necessitada.

6 – Visitar os doentes

Visite os doentes que precisam de ajuda, sobretudo os idosos e abandonados.

7 – Confissão

Faça uma boa confissão geral depois de um bom exame de consciência, revendo toda a vida passada. E perdoe todas as pessoas que o ofenderam.

8 – Santa Missa

Participe da Santa Missa sempre que puder e comungue bem. Faça uma boa ação de graças após a comunhão, colocando toda a sua vida para Jesus. Louve-O, adore-O!

9 – Via-sacra

Participe da via-sacra sempre que puder ou a faça você mesmo, em uma Igreja, acompanhando os quadros que a compõem, meditando o sofrimento de Jesus na Sua Paixão.

10 – Exercício de mortificação

Faça algum exercício de mortificação. Por exemplo: cortar um doce, deixar a bebida, o cigarro, os passeios e churrascos, a TV, a internet, o celular, alguma diversão, para vencer as fraquezas da carne.

11 – Liturgia das Horas

Reze a Liturgia das Horas com toda a Igreja neste tempo forte de oração. Ao menos, as Laudes e as Vésperas se tiver condições.

12 – Peregrinação

Faça uma peregrinação, ao menos uma vez na Quaresma, a um Santuário Mariano ou outro Santuário, participando da Santa Missa.

13 – Moderar as palavras

Esforce-se para moderar suas palavras, fale com discrição, evite a maledicência, o julgamento dos outros, o falar mal dos outros, prefira elogiar a criticar.

14 – Perseverança

Procure identificar se você tem algum vício ou mal comportamento; lute para evitá-lo e reze pedindo a Deus a graça de vencê-lo. Pratique a virtude da perseverança.

15 – Humildade

Evite falar de você mesmo, de exibir-se, de querer aparecer, defender seus pontos de vista de maneira acirrada. Procure o último lugar, viva a humildade.