Confira a programação da Quarta-feira de Cinzas em Belém

A Missa da Imposição das Cinzas nas igrejas do mundo inteiro, em especial nas paróquias da Arquidiocese de Belém, será celebrada nesta Quarta-feira de Cinzas e marcará o começo da Quaresma, período de reflexão e abstinência por parte dos fiéis, em preparação à Páscoa do Senhor, em 9 de abril. O Ciclo Quaresmal se encerrará com a Missa da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa (6 de abril). Nesta quarta-feira (22), em Belém, ao longo do dia, serão celebradas missas com o rito de imposição das Cinzas nas paróquias das oito Regiões Episcopais, presididas pelos párocos e vigários de acordo com a programação de cada unidade.

O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá missa às 19h, na Catedral Metropolitana de Belém. Já dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar, conduz missa às 12h, na Capela da Residência Episcopal, no bairro de Nazaré. As duas celebrações serão transmitidas pelos meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém (TV Nazaré Canal, 30. 1, Rádio Nazaré – FM 91.3, Portal Nazaré e redes sociais).

Imposição das Cinzas

Como informa a Arquidiocese de Belém, o rito da Missa de Imposição das Cinzas relembra os cristãos sobre a origem e fim da vida humana. Durante a celebração eucarística, após a Homilia (pronunciamento dos bispos/padres), é realizada a imposição das cinzas na fronte dos fiéis, em formato de cruz, com o pronunciamento das palavras bíblicas: “Lembra-te és pó, e ao pó tu voltarás” (cf. Gn 3,19), ou “Convertei-vos e crede no Evangelho” (Mc. 1,15). As cinzas usadas são feitas a partir dos ramos, utilizados no Domingo de Ramos do ano anterior.

Confira o horário das Missas nas Paróquias:

Catedral Metropolitana – Missa às 7h / 9h e 19h

Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré – Missa às 7h / 9h / 12h e 18h

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida – Missa às 7h e 18h30

Santuário São Judas Tadeu – Missa às 16h e 19h

Paróquia Imaculada Conceição – Castanheira – Missa às 7h e 19h Igreja Matriz/ 9h- Capela Jesus Misericordioso/ 19h – Capela São Raimundo

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Cidade velha –Missa às 7h30 e 18h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Mosqueiro –Missa às 7h 19h Igreja Matriz/ 17h Comunidade Santa Maria

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica- Missa às 7h Igreja Matriz/ 19h Comunidade Santa Maria

Paróquia Santíssima Trindade – Missa às 7h/10h e 18h30 Igreja Matriz/ 8h30 Igreja Nossa Senhora do Rosário

Paróquia da Santa Cruz – Missa às 8h e 19h

Paróquia de São Raimundo Nonato – Missa às 6h30 e 18h

Paróquia Ascensão do Senhor – Missa às 19h

Paróquia Santa Rosa de Lima – Missa às 19h

Paróquia São José Operário –Missa às 19h

Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio – Missa às 7h e 19h

Paróquia São Francisco de Assis – Capuchinhos – Missa às 6h30 / 07h e 18h30

Paróquia São Francisco de Assis – Tapanã – Missa às 8h e 19h

Paróquia Santa Rita de Cássia – Missa às 7h e 19h Igreja Matriz / 18h Comunidade Perpétuo Socorro

Paróquia Jesus Bom Samaritano – Missa às 7h30 e 19h Igreja Matriz/ 19h Comunidade Sagrada Família

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Júlia Seffer -Missa às 19h

Paróquia Santa Maria de Belém – Missa às 19h

Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro – Missa às 7h e 19h

Paróquia Santa Luzia – Jurunas – Missa às 19h

Paróquia Bom Pastor – Missas às 8h Comunidades Santa Clara e Santa Teresa Dávila/ 19h Igreja Matriz

Paróquia Menino Deus – Missa às 07h e 18h

Paróquia Nossa Senhora das Graças – Missa às 7h e 19h

Paróquia Santo André Apóstolo – Missa às 19h

Paróquia São Miguel Arcanjo – Missa às 7h30 e 18h30

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Tenoné – Missa 17h45 Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro / 19h Igreja Matriz

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus– Jurunas – 6h30/ 18h e 20h