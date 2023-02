CNBB lança Campanha da Fraternidade 2023 nesta quarta (22) e chama atenção para o combate à fome

Em coletiva às 10 horas desta Quarta-feira de Cinzas, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançará a Campanha da Fraternidade 2023 (CF2023), com o tema “Fraternidade e fome” e como lema “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16). A iniciativa tem como foco sensibilizar a sociedade e a Igreja para enfrentar o flagelo da fome, por meio de compromissos que transformem essa situação à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Esta será a terceira vez que a Campanha da Fraternidade traz a temática do combate à fome. O tema foi trabalhado em 1975, com o lema “Repartir o pão” e em 1985, “Pão para quem tem fome”.

O lançamento da CF2023 poderá ser assistido ao vivo pelas redes sociais da CNBB: www.youtube.com/cnbbnacional, e pelos meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém (TV Nazaré Canal, 30. 1, Rádio Nazaré - FM 91.3, Portal Nazaré e redes sociais).Essa programação começará com a Santa Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida, na sede da CNBB, às 9h, presidida pelo secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella Amado, e concelebrada pelos padres assessores da CNBB. Na sequência, às 10h, dom Joel e o assessor do Setor de Campanhas da CNBB, padre Jean Poul Hansen, farão a acolhida e saudação no auditório Dom Helder Câmara, na sede da entidade, como informa a Conferência.

Lançamento da Campanha da Fraternidade em Belém

Na Arquidiocese de Belém, a abertura da Campanha da Fraternidade ocorrerá no dia 25, com missa às 8h30, na Catedral Metropolitana, no bairro histórico da Cidade Velha. Essa cerimônia será presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, e concelebrada pelo bispo auxiliar, dom Antônio de Assis Ribeiro; pelo bispo auxiliar nomeado, monsenhor Paulo Andreolli, e o clero arquidiocesano.

"O lançamento acontece oficialmente no dia 22 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas, às 10h, na sede da CNBB, em Brasília (DF), e um dos objetivos é propor aos fieis um caminho de conversão para não ceder à cultura da indiferença frente ao sofrimento humano, conforme pede o Papa Francisco", divulga a CNBB.

Fome

A fome apresenta-se como um dos mais graves problemas nacionais. Ela atinge a mais de 33 milhões de pessoas, que se encontram em algum nível de insegurança alimentar no Brasil, de acordo com levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar Nutricional (Rede Penssan) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Pará, 2,6 milhões de pessoas passam fome, segundo os levantamentos.