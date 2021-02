Imposição das Cinzas marca começo da Quaresma

A Arquidiocese de Belém, em sintonia com as unidades da Igreja Católica no mundo, celebrará nesta quarta-feira (17) a Solenidade de Imposição das Cinzas, que marca o começo da Quaresma, período de reflexão, prática de penitência e jejum em preparação à Páscoa, em 4 de abril. A Quaresma seguirá até o Domingo de Ramos, em 28 de março.

Em Belém, a Solenidade de Imposição das Cinzas ocorrerá nas oito Regiões Episcopais da Arquidiciose, com missas presididas pelos párocos e vigários de acordo com horário de cada paróquia.

Para as celebrações presenciais, haverá controle do número de participantes. Os fiéis devem se informar nas secretarias das paróquias para saber a dinâmica adotada por cada uma (ordem de chegada, ticket ou lista).

Orientação

Às pessoas idosas e aqueles que fazem parte do grupo de risco, a recomendação é que acompanhem as celebrações litúrgicas de suas casas, por meio dos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém (TV Nazaré e Rádio Nazaré) ou pelas redes sociais das paróquias.

O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá a missa às 12h, na Capela da Residência Episcopal, com transmissão ao vivo pela TV Nazaré, canal 30.1, e, às 19h, na Catedral Metropolitana. Já o bispo auxiliar, dom Antônio de Assis Ribeiro, presidirá a missa às 19h, na Área Missionária São Clemente, no Benguí.

Imposição das Cinzas

Como repassa a Arquidiocese, o rito da missa de Imposição das Cinzas relembra os cristãos sobre a origem e fim da vida humana. “As cinzas bentas e colocadas sobre as nossas cabeças nos fazem lembrar que vamos morrer, que somos pó e ao pó da terra voltaremos” (cf. Gn 3, 19).

Durante a celebração eucarística, após a homilia, é realizada a imposição das cinzas na fronte dos fiéis, em formato de cruz, com o pronunciamento das palavras bíblicas: “És pó e em pó te tornarás” ou “convertam-se e creiam no Evangelho”. As cinzas são feitas a partir dos ramos, do Domingo de Ramos do ano anterior.

Programação nas Paróquias

· Catedral Metropolitana- Cidade Velha

Missa às 7h, 9h e 19h

· Basílica Santuário de Nazaré- Nazaré

Missa às 07h, 8h30, 12h e 18h

· Paróquia Santíssima Trindade- Campina

Missa às 07h, 10h e 18h na Igreja Matriz

Missa às 8h30 na Igreja do Rosário

· Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus- Jurunas

Missa às 6h30, 18h e 20h

· Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Águas Lindas

Missa às 8h30 e 19h na Igreja Matriz

Missa às 19h na Comunidade São José

· Paróquia São Sebastião- Sacramenta

Missa às 07h e 19h

· Paróquia Nossa Senhora do Amparo- Cidade Nova

Missa às 9h e 18h

Paróquia São Geraldo Magela- Val-de-Cães

Missa às 8h, 10 e 19h

· Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência- Val-de-Cães

Missa às 07h e 19h

· Paróquia Santa Maria de Belém- Terra Firme

Missa às 19h30

· Paróquia Santa Maria Mãe de Deus- Maguari

Missa às 07h e às 19h

· Paróquia Santa Rita de Cássia- Cidade Nova

Missa às 18h30

· Paróquia São Lucas Evangelista – Ananindeua

Missa às 07h e 19h

· Paróquia São João Paulo II- Souza

Missa às 8h e 18h na Igreja Matriz

Missa às 19h30 na Comunidade Sagrada Família

· Paróquia São Francisco de Assis-Tapanã

Missa às 7h e 19h

· Paróquia Santa Paula Frassinetti – Cidade Nova

Missa às 7h e 19h

· Paróquia Santa Rosa de Lima- Benevides

Missa 07h e 19h

· Paróquia Menino Deus- Marituba

Missa às 7h e 17h30

· Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz- Bengui

Missa às 7h, 17h e 19h

· Paróquia Santa Cruz- Marco

Missa às 8h, 10h e 19h

· Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças- Icoaraci

Missa às 7h e 18h

· Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida- Pedreira

Missa às 7h, 9h, 11h e 18h30

· Paróquia Nossa Senhora da Conceição- Cidade Velha

Missa às 8h e 18h

· Paróquia Imaculada Conceição – Castanheira

Missa às 7h e 19h na Igreja Matriz

Missa às 9h na Comunidade Jesus Misericordioso

Missa às 19h na Capela São Raimundo

· Paróquia Nossa Senhora da Conceição-Benfica

Missa às 9h na Comunidade Santa Maria de Belém

Missa às 19h na Igreja Matriz

· Paróquia Nossa Senhora da Conceição- Mosqueiro

Missa às 7h e 19h

· Paróquia Nossa Senhora do Ó- Mosqueiro

Missa às 8h na capela do Colégio Nossa Senhora do Ó

Missa às 18h30 na Igreja Matriz

· Paróquia São Miguel - Cremação

Missa às 7h30 e 18h30

· Paróquia Arcanjo São Miguel- Una

Missa às 07h30 e 19h

· Paróquia São Pio X- Ananindeua

Missa às 8h e 19h

· Paróquia São Judas Tadeu-Condor

Missa às 16h e às 19h

· Paróquia de São Raimundo Nonato- Umarizal

Missa às 6h30 e 18h na Igreja Matriz

Missa às 17h na Comunidade São Pio X

Missa às 19h nas Comunidades São José, São João Batista e Nossa Senhora das Graças