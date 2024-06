Projeto Futuro Brilhante realiza ação social contra violência sexual, em Ananindeua

O projeto Futuro Brilhante promoveu a ação social "Proteger é Cuidar", na Paróquia Santo Inácio de Loyola, na manhã deste sábado (15/06), no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A niciativa, que visa conscientizar e prevenir a violência sexual contra crianças e adolescentes, atraiu diversas famílias da comunidade.

A ação, que ocorre mensalmente de janeiro a dezembro, foi dividida em duas partes principais. Em uma sala, cerca de 50 crianças participaram de atividades lúdicas para aprender sobre as partes do corpo que não podem ser tocadas por outras pessoas e como se defender de situações inadequadas. Em outra sala, os pais receberam orientações sobre como prevenir e denunciar casos de violência sexual.

Ao final do evento, todas as crianças receberam kits escolares como incentivo à educação. Segundo a assessoria de comunicação do projeto, a próxima ação está marcada para agosto e a data será divulgada em breve no perfil do projeto no Instagram (@futuro.brilhante)



Projeto Futuro Brilhante



O Projeto Futuro Brilhante, iniciado em 2014, é uma iniciativa voluntária que apoia crianças em situação de vulnerabilidade. Originalmente focado na distribuição de materiais escolares para evitar que crianças abandonassem a escola por falta de recursos, o projeto expandiu suas atividades em 2019 para incluir a prevenção da violência sexual infantil. Essa expansão ocorreu após estudos indicarem a baixa escolaridade como um fator de vulnerabilidade.

Além das ações educativas, o projeto Futuro Brilhante produz materiais informativos como cartilhas, podcasts, publicações nas redes sociais e organiza o Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Sexual Infantojuvenil desde 2020. O congresso reúne profissionais de diversas áreas para discutir estratégias de prevenção.

Para mais informações, acesse as redes sociais do projeto Futuro Brilhante (@futuro.brilhante) e participe dessa iniciativa crucial para proteger crianças e adolescentes.