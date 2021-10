Primeira unidade do complexo comunitário Usina da Paz é inaugurada por governador

​O governador do Estado, Helder Barbalho, inaugurou na noite desta quarta-feira (20) a primeira unidade do complexo comunitário chamado Usina da Paz (UsiPaz). O projeto inovador no país fica localizado na estrada do Icuí-Guajará, esquina com a avenida Independência, em Ananindeua. O espaço já está em pleno funcionamento de terça-feira a sexta-feira, das 7h às 22h, aos sábados e domingos, das 8h às 18h.

O evento contou com a presença da primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, representantes da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), das demais Secretarias participantes do programa Territórios pela Paz (TerPaz), autoridades públicas e moradores do bairro. A Usina da Paz tem apoio das mineradoras Vale e Hydro.

A partir desta quinta-feira (21), os moradores do Icuí-Guajará poderão usufruir das instalações de dois prédios principais que irão ofertar diversos cursos, oficinas e atendimento ao público, um espaço para batedores e produtos de açaí, teatro, complexo poliesportivo, quadra de areia, piscina semiolímpica, playground, área viveiro, compostagem e horta, academia ao ar livre e estacionamento.

Usina da Paz 20/10/2021 Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal

Além disso, o complexo oferta mais de 80 serviços gratuitos, disponibilizados pelos órgãos e entidades parceiras do Estado, como espaços para atividades esportivas, salas de audiovisual e inclusão digital, atendimento médico e odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, ações de segurança, capacitação técnica e profissionalizante, espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade.

A Usina da Paz também conta com espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. Será disponibilizado, ainda, pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) sinal de wi-fi gratuito para os moradores que vivem próximos à Usina da Paz.

O evento de inauguração contou com apresentações culturais, envolvendo grupos de hip hop e de alunos das escolas localizadas em Ananindeua. Na oportunidade, o governador Helder Barbalho homenageou a primeira-dama Daniela Barbalho por todo o envolvimento com projetos de transformação social. Em seguida, foram homenageados os representantes das escolas do Icuí-Guajará, bem como os trabalhadores empregados nas obras de construção do complexo.

Além do Icuí-Guajará, outras nove unidades da UsiPaz serão construídas na Região Metropolitana de Belém, nos bairros da Cabanagem, Benguí, Guamá, Jurunas, Terra Firme, em Belém, e em Nova União, em Marituba. No sudeste do Estado, as obras serão concentradas em Parauapebas, Canaã dos Carajás e Marabá.

As obras da Usina do Icuí-Guajará são executadas em parceria com a mineradora Vale, por meio de um termo de cooperação. O Estado não recebe nenhum recurso financeiro. A Usina está sendo entregue ao Governo após 18 meses do início da construção, pronta e equipada. A obra gerou, nesse período, a oferta de 100 vagas de emprego direto, com a contratação de mão de obra local do próprio bairro.