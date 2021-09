Prefeitura de Ananindeua reabre concurso com 199 vagas para a Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Ananindeua reabriu as inscrições para o Concurso Público n° 001/2020 da Secretária Municipal de Saúde (Sesau) nesta segunda-feira (13). Estão disponíveis 199 vagas para os cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os aprovados devem exercer funções em regime de 30 horas semanais, sendo remunerado mensalmente no valor entre R$ 1.039,00 a R$ 3.931,00. A banca organizadora é o CETAP (Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento), e as inscrições seguem até o dia 27 de outubro e serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora.

O concurso inicial foi suspenso anteriormente por conta da pandemia da Covid-19, sendo retomado agora. O certame visa atender as necessidades da Secretaria com todos os cargos anteriormente divulgados. A relação definitiva de isenção do pagamento de taxa de inscrição deferidas e indeferidas divulgado anteriormente, continuará válida, assim como a lista provisória de candidatos inscritos. Será aberto o prazo para cancelamento de inscrições e reembolso do valor da taxa, exclusivamente para os candidatos do cargo de nível fundamental completo, devido a retificação do quantitativo de vagas.

As provas serão de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, e estão previstas para ocorrerem no dia 19 de dezembro, no turno da manhã para os níveis fundamental completo, médio e técnico, e da tarde para o nível superior. O horário seguirá o de Brasília e os candidatos deverão ficar atentos para a divulgação do Edital com os locais e horário das provas.

Os candidatos poderão se inscrever em mais de um cargo, desde que sejam realizados em turnos diferentes. Os que necessitarem de atendimento especial no dia da prova, deverão informar na ficha de inscrição os recursos especiais. Para mais informações, os interessados deverão acessar o edital de reabertura disponível no site da banca organizadora.

Cargos e total de vagas disponíveis

A taxa de inscrição varia de R$ 55 a R$ 90 reais, e as vagas estão distribuídas para os seguintes cargos: Auxiliar Municipal - Mensageira e Protocolo (18); Auxiliar Municipal - Serviços Gerais – Servente - (12); Técnico Municipal - Secretariado (30); Técnico Municipal - Enfermagem (75); Técnico Municipal - Higiene Bucal (8); Técnico Municipal - Laboratório (2); Analista Municipal - Enfermagem (20); Analista Municipal - Ginecologia e Obstetrícia (2); Analista Municipal - Pediatra (2); Analista Municipal - Psiquiatria (5); Analista Municipal - Odontologia Geral (2); Analista Municipal - Assistência Social (5); Analista Municipal - Fisioterapia (2); Analista Municipal - Psicologia em Saúde (11); Analista Municipal - Terapia Ocupacional (3) e Médico do Trabalho - Higiene e Medicina do Trabalho (2). Haverá formação de cadastro de reserva e vagas destinadas para pessoas com deficiências.