Prefeito de Ananindeua entrega da creche Irmã Dulce no bairro de Águas Lindas

A programação alusiva aos 78 anos de Ananindeua entrou pela tarde ​desta segunda-feira (3), quando o prefeito Daniel Santos entregou aos moradores do bairro de Águas Lindas o Centro Municipal de Referência de Educação Infantil Irmã Dulce. Agora, totalmente reformada, a unidade, que já é a sexta entregue, voltará a atender 300 estudantes nas modalidades de creche e pré-escola. A creche conta com salas de aulas, espaço de convivência, banheiro masculino e feminino, pátio e refeitório coberto, sala dos professores, berçário, fraldário, lavanderia, cozinha, arquivos, espaço de recreação e ainda um quintal pedagógico, um novo espaço pedagógico de aprendizagem, que ajudará no desenvolvimento psicomotor, sensorial e social da criança.

Além do prefeito, participaram do evento a primeira-dama Alessandra Haber, autoridades, representantes da comunidade e convidados. Daniel Santos falou sobre a importância de se investir em espaços como esse para o desenvolvimento de Ananindeua a partir da educação. “Eu entrei nessa escola e estava ansioso. Confesso que não vim aqui ver antes, porque não queria estragar a minha surpresa. O quintal pedagógico é o mais bonito de Ananindeua. Nossas crianças vão ter aula de qualidade. Passamos quase dois anos sem aulas e, agora, temos o compromisso de melhorar esses espaços”, avaliou o prefeito, ao parabenizar os educadores do município, para que desenvolvam um trabalho com carinho e dedicação às crianças que serão atendidas pela creche.

O gestor adiantou que outras 23 instituições de ensino estão em processo de reforma e, em breve, serão entregues à comunidade. Anunciou, também, o investimento de compra que vem sendo feito em oito espaços, dentre escolas reformadas e terrenos adquiridos, “que estaremos entregando totalmente qualificados”, garantiu Daniel Santos. “Estamos investindo na construção de uma Ananindeua melhor”, acrescentou, mencionando a entrega da Policlínica “Doutor Carlos Guimarães” e ainda a Praça Waldomiro Gonçalves da Silva, previstas para ocorrer nesta terça-feira, 4.

Para Ana Rute Santos, educadora e diretora da creche, a reinauguração da instituição significa o plantio de “uma sementinha para o desenvolvimento da educação do município”. “A escola está linda e bem pedagógica. Cada detalhe foi pensado para oferecer educação de qualidade às nossas crianças”, festejou.

Antes de comemorar a reforma do espaço, a secretária municipal de Educação, Leila Freire, agradeceu ao governador Helder Barbalho, pela época em que foi prefeito de Ananindeua e inaugurou pela primeira vez aquela unidade. “Cada um que vem acrescenta e melhora esse espaço, sempre com um olhar para as nossas crianças. Toda vez que falamos de aniversário do município, a gente precisa lembrar da qualidade de vida das pessoas. Daqui a alguns anos, o que vai fazer a diferença na vida das pessoas que aqui moram é o que nós pudermos fazer pelas nossas crianças”, pontuou.

O presidente da Câmara Municipal de Ananindeua, vereador Rui Begot, disse que visitou as obras de reforma da creche e viu muito carinho e dedicação nos pequenos detalhes, que segundo ele, serão importantes para ensinar e educar crianças que estarão matriculadas na instituição. Para a deputada Nilce Pinheiro, a creche será um espaço modelo para várias outras instituições de ensino dentro e fora do Estado.

Títulos

Após a reinauguração da creche, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), realizou entregas que fazem parte do Programa Ananindeua Legal, de regularização fundiária urbana, que tem como meta atingir, até 2024, a marca de 50 mil títulos de propriedade entregues num só município.​ ​No bairro do Coqueiro, 542 famílias que moram no loteamento Nova Zelândia, foram contempladas com o título de propriedade, garantindo a segurança jurídica do imóvel onde vi​​vem.

Pavimentação

Ainda na noite desta segunda-feira (3), moradores do bairro do Icuí receberam a nova rua Cabral, que agora tem drenagem, terraplanagem, meio fio, pavimentação, sinalização e iluminação pública em LED.