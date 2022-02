Moradores de Ananindeua têm 20% de desconto no IPTU; saiba como proceder

Até o dia 10 de maio, a Prefeitura de Ananindeua, através da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (SEGEF), está oferecendo 20% de desconto no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbana (IPTU) em cota única. A prefeitura está enviando o boleto da Cota Única com desconto, no prazo determinado, por meio de correspondência.

Vale ressaltar que o documento será enviado, através dos correios, no endereço cadastrado na secretaria. Na posse da Guia de Recolhimento, o IPTU poderá ser pago nas agências bancárias credenciadas (Banpará, Basa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa) ou nos demais canais disponibilizados pelas instituições financeiras, como os aplicativos bancários.

Se caso preferir, é possível retirar o boleto via Online, ou seja, pelo site da instituição ou na própria sede da secretaria, assim como no balcão de atendimento da instituição, “Atende fácil” que fica em um shopping da cidade.

Ficam isentos de pagar o imposto os moradores que não possuem renda; os que recebem até um salário mínimo; que sejam aposentados por invalidez; ou que possuem alguma doença incapacitante que possa ser comprovada, além de entidades, instituição patronal ou de trabalhadores sem fins lucrativos.

Presencial e Online

Seja pelo pagamento por cota única ou de forma parcelada, a Guia de pagamento do IPTU poderá ser retirada:

Presencial (no próprio órgão) - O contribuinte deverá se deslocar até a sede da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (SEGEF), localizada na Av. Claudio Sanders, n° 1.590, no Maguari. O horário de atendimento é das 8h às 14h. O contribuinte deverá levar documento de identificação com foto (emitido por órgão público), se proprietário, ou documento de identificação com foto (emitido por órgão público),e procuração nas demais hipóteses. O uso de máscara é obrigatório. Via Internet - O contribuinte deverá acessar o site da Segef e, clicando no botão "EMITIR IPTU / ALVARÁ", entrará na página, onde poderá informar o número de inscrição do IPTU sem o ÚLTIMO DÍGITO. Ex: 1234-9 ou 12349 (NÃO INFORMAR O NÚMERO 9 QUE É O ÚLTIMO DIGITO) Balcão Atende Fácil - O contribuinte também pode ir até a Estação Cidadania, localizada no Shopping Metrópole, na Avenida Mário Covas, das 10h às 17h.

Calendário – IPTU/2022

De janeiro até 10 de maio de 2022: Desconto de 20% no valor total do imposto ( Cota Única/ IPTU- 2022).

A partir do dia 10 de maio: Fica valendo o parcelamento em até 8x - com vencimento todo dia 10 de cada mês. Ou pagamento em cota única (sem desconto).

Durante o ano inteiro: Contribuintes inadimplentes poderão negociar as suas dívidas, de anos anteriores, com desconto de até 90% dos juros e multa.